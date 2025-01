© Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Ein neues Modeimperium entsteht. Zalando und About You schließen sich zusammen. 80 Prozent der About You-Aktien hat der Onlinemode-Händler schon in der Tasche.Maßgeschneidertes Angeot in der Modebranche: Zalando gab am Montag bekannt, dass es das öffentliche Übernahmeangebot für den Konkurrenten About You gestartet hat, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Zustimmung bereits gegeben hatte. Schon im Dezember wurde bekanntgegeben, dass beide Unternehmen fusionieren wollen. Die Annahmefrist laufe voraussichtlich bis zum 17. Februar, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Zalando bietet, wie bereits bekannt, 6,50 Euro je Aktie, was About You früheren …