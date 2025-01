Die Fresenius SE-Aktie zeigt sich am Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnet eine positive Entwicklung im XETRA-Handel. Das Wertpapier konnte im Tagesverlauf um 0,6 Prozent zulegen und erreichte einen Stand von 36,52 Euro. Bemerkenswert ist die Nähe zum 52-Wochen-Hoch von 36,68 Euro, das erst kürzlich am 17. Januar 2025 markiert wurde. Die Handelsdynamik spiegelt sich in einem beachtlichen Volumen von über 258.000 gehandelten Aktien wider, was das anhaltende Interesse der Investoren unterstreicht.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Die Expertengemeinde bleibt für die weitere Entwicklung der Fresenius SE-Aktie optimistisch gestimmt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 40,86 Euro sehen Analysten noch deutliches Steigerungspotenzial. Auch die prognostizierte Dividendenausschüttung von 0,846 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr sowie die positive Gewinnentwicklung im jüngsten Quartal mit 0,58 Euro je Aktie untermauern die optimistische Einschätzung.

Anzeige

Fresenius SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fresenius SE-Analyse vom 20. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Fresenius SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fresenius SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fresenius SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...