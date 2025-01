Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete am Dienstag einen merklichen Rückgang im XETRA-Handel. Der Anteilsschein gab im Tagesverlauf bis zu 0,7 Prozent nach und notierte bei 39,59 EUR. Besonders bemerkenswert war das Handelsvolumen von über 481.000 gehandelten Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger am Nutzfahrzeughersteller unterstreicht. Trotz der aktuellen Kursschwäche liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 51,00 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 1,83 EUR je Aktie, was trotz eines leichten Rückgangs gegenüber dem Vorjahreswert von 1,90 EUR eine attraktive Ausschüttung darstellt.

Geschäftsentwicklung unter der Lupe

Die jüngsten Quartalsergebnisse des Unternehmens zeigen eine gewisse Abschwächung der Geschäftsdynamik. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,19 Prozent auf 13,14 Milliarden EUR zurück. Auch beim Gewinn je Aktie war ein Rückgang von 1,13 EUR auf 0,77 EUR zu verzeichnen. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten dennoch mit einem soliden Gewinn von 4,14 EUR je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden am 20. März 2025 erwartet und dürften weitere Aufschlüsse über die langfristige Entwicklung des Unternehmens geben.

Anzeige

Daimler Truck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Daimler Truck-Analyse vom 21. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Daimler Truck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Daimler Truck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Daimler Truck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...