Der Tech-Gigant Apple verzeichnet einen herben Rückschlag an den Börsen, hauptsächlich bedingt durch enttäuschende Verkaufszahlen im chinesischen Markt. Der Aktienkurs des Unternehmens fiel im Nasdaq-Handel auf den niedrigsten Stand seit Anfang November und verzeichnete einen Verlust von etwa fünf Prozent. Besonders alarmierend sind die Zahlen aus China, wo der iPhone-Absatz im Dezember-Quartal um mehr als 18 Prozent einbrach. Das Flaggschiff-Modell musste dort sogar die Spitzenposition an den lokalen Konkurrenten Huawei abgeben. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung liegt in der eingeschränkten Verfügbarkeit von KI-Funktionen in China, da Apple noch nach einem geeigneten Partner für die lokale KI-Infrastruktur sucht.

Marktkapitalisierung unter Druck

Die aktuelle Entwicklung hat weitreichende Konsequenzen für Apples Marktstellung. Im Wettrennen um den Status des weltweit wertvollsten Börsenunternehmens musste Apple seine Führungsposition an Nvidia abgeben. Während Apples Marktkapitalisierung auf 3,32 Billionen Dollar sank, erreichte Nvidia einen Börsenwert von 3,40 Billionen Dollar. Der seit Ende Dezember anhaltende Abwärtstrend hat zu einem Gesamtverlust von 15 Prozent geführt, ausgehend vom Rekordhoch bei 260 Dollar. Analysten zeigen sich zunehmend besorgt über die Entwicklung und verweisen dabei nicht nur auf die schwachen iPhone-Verkäufe, sondern auch auf eine generell gedämpfte Stimmung im Markt für Unterhaltungselektronik.

