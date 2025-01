Die Adidas-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse und etablierte sich als einer der stärksten Performer im Handelsverlauf. Das Wertpapier des Sportartikelherstellers konnte einen signifikanten Kurssprung von 5,8 Prozent verbuchen und erreichte damit einen Wert von 257,70 Euro. Bereits zu Handelsbeginn zeigte sich eine positive Dynamik, als die Aktie bei 254,00 Euro in den XETRA-Handel startete. Im weiteren Verlauf kletterte der Kurs kontinuierlich nach oben und markierte bei 258,40 Euro den Tageshöchststand, was zugleich das aktuelle 52-Wochen-Hoch darstellt.

Starke Geschäftsentwicklung treibt Anlegeroptimismus

Die positive Kursentwicklung wird durch überzeugende Geschäftszahlen untermauert. Im zurückliegenden Quartal konnte Adidas einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnen, wobei das Ergebnis je Aktie auf 2,48 Euro anstieg - eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,45 Euro. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und legte um 7,32 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 4,00 Euro je Aktie. Zusätzlich erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,45 Euro, nachdem im Vorjahr 0,70 Euro ausgeschüttet wurden.

