Kupferprojekt Mumbezhi: Soldie Ergebnisse stärken Potenzial

Prospect Resources hat mit seinem Kupferprojekt Mumbezhi im zentralen Nyungu-Gebiet Fortschritte gemacht. Laut Unternehmen lieferten die ersten Bohrungen moderate Kupfergehalte und erweiterten die mineralisierte Zone. Diese Erkenntnisse sollen die Basis für weitere Explorationen und die erste Ressourcenschätzung bilden. Phase-1-Bohrprogramm liefert solide Resultate Das erste Bohrprogramm umfasste 47 Bohrlöcher (Reverse-Circulation und Diamantbohrungen) mit einer Gesamtlänge von 9.516 Metern. Ziel war die Erweiterung der Nyungu Central-Zone. Dabei wurden auch angrenzende Gebiete wie Kabikupa erkundet. Diese Ergebnisse erweiterten die mineralisierte Zone auf 1,4 Kilometer. Die Geologie der Lagerstätte deutet auf weitere potenzielle Ressourcen in der Tiefe hin.



Wichtigsten Ergebnisse im Überblick:



-Bohrloch NCMT002: 67,0 Meter mit 0,69 % Kupfer ab 187 Metern Tiefe; 34,5 Meter mit 0,85 % Kupfer ab 384 Metern.



-Bohrloch NYDD055: 73,0 Meter mit 0,46 % Kupfer ab 263 Metern, darunter 20,5 Meter mit 0,53 % Kupfer.



-Bohrloch NCRD011: 18,9 Meter mit 0,75 % Kupfer ab 81 Metern, inklusive 9,52 Meter mit 1,13 % Kupfer ab 90,4 Metern.





Bedeutung für die Zukunft des Projekts Die Kupfergehalte zwischen 0,5 % und 1 % gelten als typisch für die Region und bilden eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung des Projekts. Das Management gab an, dass die Nähe zur Barrick Gold-Lumwana-Mine sowie bestehende Infrastrukturen die Wirtschaftlichkeit des Projekts erhöhen könnten. Die geplante Ressourcenschätzung nach dem JORC-Standard, die im ersten Quartal 2025 veröffentlicht werden soll, wird entscheidend für die weitere Projektentwicklung sein. Überblick des Standortes Ausblick: Phase-2-Bohrungen und neue Zielgebiete Nach der Regenzeit plant das Unternehmen, die Nyungu Central-Zone weiter zu erforschen und neue Ziele im Nyungu-Korridor zu erschließen. Mithilfe von geophysikalischen Untersuchungen sollen vielversprechende Zonen identifiziert werden. Zudem werden in Kabikupa seichte Kupfervorkommen weiter untersucht, die bereits in historischen Bohrungen auf positive Ergebnisse hinwiesen. Finanzielle Stabilität sichert Fortschritte Prospect Resources verfügt über 8,5 Millionen AUD an liquiden Mitteln ohne Schulden. Diese Position wurde durch eine Kapitalerhöhung im Jahr 2024 ermöglicht, die 9,1 Millionen AUD einbrachte. Diese Mittel finanzieren die anstehenden Bohrungen, metallurgische Studien und die Umweltverträglichkeitsprüfung (ESIA). Diese Schritte sollen den Weg für einen möglichen Bergbauantrag im Jahr 2025 ebnen.



Die Phase-1-Ergebnisse stärken die Position von Prospect Resources, das Projekt Mumbezhi weiterzuentwickeln. Die moderaten Kupfergehalte und erweiterten mineralisierten Zonen bieten Potenzial für eine positive Ressourcenschätzung und mögliche wirtschaftliche Umsetzung. Das Unternehmen zeigt sich gut aufgestellt, um von der wachsenden Nachfrage nach Kupfer profitieren zu können. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002058432,AU000000PSC9

