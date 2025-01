Die Apple-Aktie zeigt sich derzeit in einer stabilen Position am Markt, wobei der Technologieriese im NASDAQ-Handel um die 222 US-Dollar pendelt. Trotz kleinerer Kursschwankungen im Tagesverlauf bewegt sich die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 164,08 USD. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividendenerhöhung auf 1,03 USD pro Aktie, was das kontinuierliche Wachstum der Ausschüttungen des Unternehmens unterstreicht. Die durchschnittlichen Kurszielprognosen der Analysten liegen bei etwa 234 USD, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

Finanzkennzahlen und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen des Technologiekonzerns zeigen eine positive Umsatzentwicklung. Mit einem Umsatz von 94,93 Milliarden USD konnte Apple eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnen, als 89,50 Milliarden USD erwirtschaftet wurden. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,97 USD. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn von 7,35 USD je Aktie, was das anhaltende Vertrauen in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und sollen Ende Januar 2025 veröffentlicht werden.

