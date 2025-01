Die Now Corporation verstärkt ihre Position im Bereich erneuerbarer Energien durch ein wegweisendes Solarparkprojekt ihrer Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. Das Unternehmen plant die Erschließung einer 19,5 Hektar großen Freiflächen-Solaranlage in Greece, New York, und präsentiert zeitgleich neue Lösungen für urbane Solarenergie. Diese strategische Expansion unterstreicht den wachsenden Fokus des Unternehmens auf nachhaltige Energiegewinnung in Hochkostenregionen. Die Initiative zielt darauf ab, durch den möglichen Verkauf der Erschließungsrechte zusätzliches Kapital für die nationale Expansion zu generieren.

Innovative Stadtentwicklung im Fokus

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie setzt Green Rain Solar verstärkt auf die Integration von Solartechnologie in städtischen Gebieten. Das Unternehmen entwickelt dabei spezialisierte Lösungen für die Umwandlung ungenutzter Dachflächen in effiziente Energiequellen. Diese Transformation städtischer Infrastruktur wird durch moderne Solar- und Batterietechnologien unterstützt, die eine nahtlose Einbindung in bestehende Stromnetze ermöglichen. Durch diese Initiative positioniert sich Now als Vorreiter im Bereich der urbanen Energiewende und adressiert gleichzeitig die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien in Ballungsgebieten.

Anzeige

Now-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Now-Analyse vom 23. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Now-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Now-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Now: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...