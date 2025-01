EQS-Ad-hoc: Nagarro SE / Schlagwort(e): Stellungnahme

Nagarro SE beendet die Gespräche über ein mögliches Take-Private, um eine alternative strategische Option zu verfolgen



23.01.2025 / 07:48 CET/CEST

Gespräche über ein mögliches Take-Private beendet

Fokus auf Maximierung des Shareholder Value durch organisches und anorganisches Wachstum

Dividendenpolitik zur jährlichen Ausschüttung von 10-20 % des EBIT

Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 400 Mio. € in den nächsten drei Jahren 23. Januar 2025 - In der Ad-hoc-Mitteilung vom 16. Oktober 2024 bestätigte der Vorstand der Nagarro SE, dass sich die Nagarro SE im Rahmen der Bewertung strategischer Optionen in Gesprächen mit bestimmten Interessenten über ein mögliches Take-Private der Nagarro SE einschließlich eines öffentlichen Übernahmeangebots befand. Als Ergebnis dieser Bewertung der strategischen Optionen hat der Vorstand heute in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Nagarro SE beschlossen, diese Gespräche über ein mögliches Take-Private zu beenden und sich stattdessen auf die Maximierung des Shareholder Value durch die Umsetzung einer unabhängigen organischen und anorganischen Wachstumsstrategie einschließlich Effizienzsteigerungen zu konzentrieren, begleitet von der Intention, in den nächsten drei Jahren Aktien im Wert von bis zu 400 Mio. € zurückzukaufen und eine nachhaltige Dividendenpolitik zu verfolgen, bei der jährlich 10-20 % des EBIT ausgeschüttet werden, vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung der Hauptversammlung.

