Die BASF-Aktie verzeichnet am aktuellen Handelstag eine moderat positive Entwicklung an der Börse. Der Chemiekonzern konnte im XETRA-Handel einen leichten Kursanstieg von 0,5 Prozent auf 45,53 Euro verbuchen, wobei das Tageshoch bei 45,61 Euro lag. Das Handelsvolumen zeigte sich mit 67.666 gehandelten Aktien auf einem normalen Niveau. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 54,93 Euro, das Anfang April erreicht wurde, notiert die Aktie derzeit allerdings rund 17 Prozent niedriger. Vom 52-Wochen-Tief bei 40,18 Euro hat sich das Papier jedoch deutlich erholt und liegt aktuell knapp 12 Prozent über diesem Niveau.

Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine Stabilisierung der Geschäftsentwicklung. BASF konnte im dritten Quartal einen Gewinn von 0,32 Euro je Aktie ausweisen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 1,78 Euro je Aktie darstellt. Der Umsatz lag mit 15,74 Milliarden Euro nur leicht unter dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 3,48 Euro je Aktie. Zudem gehen die Experten von einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,49 Euro aus, was unter der Vorjahresdividende von 3,40 Euro liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 54,07 Euro, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

