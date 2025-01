Die Scout24-Aktie demonstriert weiterhin ihre bemerkenswerte Stärke an der Frankfurter Börse. Im Handelsverlauf erreichte das Papier des Immobilienportal-Betreibers einen neuen Jahreshöchststand von 93,55 Euro, was die positive Dynamik der vergangenen Wochen eindrucksvoll unterstreicht. Die Handelsaktivität zeigte sich dabei lebhaft, mit einem beachtlichen Umsatzvolumen von über 16.000 gehandelten Aktien via XETRA. Bemerkenswert ist auch die Performance im Vergleich zum 52-Wochen-Tief: Von diesem Niveau bei 61,76 Euro hat sich die Aktie um mehr als ein Drittel erholt, was das gestiegene Vertrauen der Investoren in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens widerspiegelt.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Zuversicht der Anleger wird durch positive Zukunftsaussichten gestützt. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer Anhebung der Dividende von 1,20 auf 1,22 Euro je Aktie. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit 86,34 Euro noch deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Marktbeobachter einen Gewinn von 2,74 Euro je Aktie, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

