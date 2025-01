Ankara - Die türkische Zentralbank hat ihre Zinsen zum zweiten Mal in Folge gesenkt. Der Leitzins werde um 2,5 Prozentpunkte auf 45,0 Prozent reduziert, wie die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Ankara mitteilte. Volkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Bereits im Dezember hatte sie die Zinsen um 2,5 Prozentpunkte reduziert. Im Dezember war die Jahresinflationsrate auf 44,4 Prozent gefallen. Die Notenbank will bis zum Jahresende ...

