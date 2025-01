Der Facebook-Mutterkonzern Meta setzt seinen beeindruckenden Aufwärtstrend an der Börse fort. Die Aktie erreichte im Dezember ein neues Rekordhoch von 638,40 USD und konsolidiert seitdem auf hohem Niveau. Die massive Investition in KI-Technologien zahlt sich für den Konzern aus, was sich sowohl im Werbegeschäft als auch in der Entwicklung des Metaverse widerspiegelt. Trotz verschärfter Wettbewerbsbedingungen bleibt Meta ein dominanter Akteur im digitalen Werbemarkt. Die Integration künstlicher Intelligenz in die populären Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp verspricht eine Optimierung der Nutzererfahrung und erschließt zusätzliche Erlösquellen. Diese strategische Ausrichtung wird von Analysten positiv bewertet, die ein durchschnittliches Kursziel von 663,71 USD prognostizieren.

Starke Quartalszahlen untermauern Wachstumskurs

Die jüngsten Geschäftszahlen unterstreichen die positive Entwicklung des Unternehmens. Im dritten Quartal 2024 konnte Meta den Gewinn pro Aktie auf 6,20 USD steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber den 4,50 USD im Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz kletterte um beachtliche 18,87 Prozent auf 40,59 Milliarden USD. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Marktbeobachter einen Gewinn von 22,67 USD je Aktie. Diese robusten Finanzkennzahlen in Verbindung mit der strategischen Neuausrichtung des Konzerns sorgen für anhaltendes Vertrauen der Investoren, was sich in der stabilen Kursentwicklung oberhalb der 50-Tage-Linie manifestiert.

