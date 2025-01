EQS-Media / 23.01.2025 / 21:15 CET/CEST

Generationswechsel bei KTM: Stefan Pierer übergibt die Führung an Co-CEO Gottfried Neumeister / Verantwortungsvoll in die Zukunft - Bewahrung einer einzigartigen Erfolgsgeschichte





Gottfried Neumeister, ©KTM,Tschann E.



Mattighofen, 23. Januar 2025 - Stefan Pierer, langjähriger CEO der KTM AG, übergibt die Leitung des Unternehmens an seinen Co-CEO Gottfried Neumeister. Mit diesem Schritt stellt sich einer der führenden Motorradhersteller der Welt strategisch für die Zukunft auf. Pierer wird den Sanierungsprozess als Vorstandsmitglied weiterhin mit vollem Engagement begleiten und bleibt Teil der KTM-Familie.



Seit der Übernahme von KTM im Jahr 1992 hat Stefan Pierer das Unternehmen von einem regionalen Motorradhersteller zu einer globalen Marke mit legendärem Status in der Motorradbranche aufgebaut. KTM steht heute bei Millionen Fans wie keine andere Marke für Innovation, Leistung und Abenteuergeist - Werte, die auch unter der neuen Führung im Fokus bleiben.



"KTM war für mich stets mehr als ein Unternehmen - es war und ist eine Leidenschaft, eine Mission und eine Familie. Die Entscheidung, das Steuer zu übergeben, war keine leichte. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gottfried Neumeister mit seiner strategischen Weitsicht und seinem Engagement die richtige Wahl ist, um KTM in die Zukunft zu führen," sagt Stefan Pierer.



Gottfried Neumeister bringt umfangreiche Erfahrung in der Unternehmensführung ein, u.a. als jahrelanger Vorstand von flyniki und DO & CO. Er betont: "Stefan Pierer hat ein einzigartiges Unternehmen geschaffen, das die Leidenschaft und den Pioniergeist aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widerspiegelt. Ich sehe es als meine Aufgabe, dieses Erbe zu bewahren und gleichzeitig neue Wege zu gehen. KTM steht für Mut, Innovation und Leidenschaft - Werte, die wir weiterleben und in die Zukunft tragen werden. Gemeinsam mit unserem Team werden wir KTM weiter stärken und neue Maßstäbe setzen, um die besten Motorräder der Welt zu bauen."



Mit der neuen Führungsstruktur ist KTM bestens gerüstet, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und die Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Im Fokus bleiben dabei Innovation, Performance und die kontinuierliche Weiterentwicklung einer Motorrad-Marke, die weltweit Millionen Fans begeistert. KTM bleibt weiterhin darauf fokussiert, die Grenzen dessen, was auf zwei Rädern möglich ist, neu zu definieren. Das Unternehmen wird seinen Weg mit der gleichen Entschlossenheit fortsetzen, die es unter der Führung von Stefan Pierer zu einer globalen Ikone gemacht hat.





Über Gottfried Neumeister



Nach Abschluss seines Studiums der internationalen Betriebswirtschaft an der Universität Wien war Gottfried Neumeister als Berater bei der Siemens AG Austria tätig. Im Jahr 2003 gründete er gemeinsam mit Niki Lauda flyniki und war als Geschäftsführer für den erfolgreichen Aufbau des Luftfahrtgeschäfts (bis zum Verkauf an Air Berlin) verantwortlich. Im Jahr 2012 wechselte Herr Neumeister zur DO & CO Aktiengesellschaft, wo er verschiedene Positionen im Vorstand bekleidete, zuletzt (2021-2023) als Co-CEO. Seit 1. September 2024 ist Gottfried Neumeister Co-CEO der PIERER Mobility AG und der KTM AG. Zudem ist er seit 1. Jänner 2025 Mitglied des Vorstands der Pierer Industrie AG.







