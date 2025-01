Die Deutsche Bank-Aktie demonstriert weiterhin bemerkenswerte Stärke an den Börsen und erreichte am Donnerstagnachmittag ein neues Tageshoch von 19,05 Euro. Im XETRA-Handel verzeichnete das Bankhaus einen Kursanstieg von 1,4 Prozent, wodurch der Anteilsschein auf 19,02 Euro kletterte. Das Handelsvolumen zeigte mit über 3,5 Millionen gehandelten Aktien ein lebhaftes Interesse der Anleger. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 11,52 Euro im Februar 2024, was einer beeindruckenden Erholung entspricht. Die Experten bleiben optimistisch und setzen im Durchschnitt ein Kursziel von 20,50 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

Dividendenaussichten und Geschäftsentwicklung stimmen positiv

Die Geschäftszahlen der Deutschen Bank unterstreichen den positiven Trend. Im dritten Quartal 2024 konnte das Finanzinstitut einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnen, mit einem Ergebnis je Aktie von 0,74 Euro gegenüber 0,50 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und stieg um 8,87 Prozent auf 16,59 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,42 Euro. Die Dividendenpolitik verspricht ebenfalls Positives: Nach einer Ausschüttung von 0,45 Euro je Aktie im Jahr 2023 erwarten Experten für das laufende Jahr eine Steigerung auf 1,13 Euro.

