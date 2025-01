Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete am Freitagvormittag einen deutlichen Kursrückgang im XETRA-Handel. Der Anteilsschein des Triebwerksherstellers musste einen Verlust von 3,2 Prozent hinnehmen und notierte bei 338,70 Euro. Im Tagesverlauf wurde ein Tiefstkurs von 332,40 Euro verzeichnet, nachdem der Handelstag bereits mit einem schwächeren Kurs von 335,00 Euro eröffnet hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf 39.565 Aktien. Besonders bemerkenswert ist der aktuelle Abstand zum 52-Wochen-Hoch, das erst kürzlich bei 350,20 Euro markiert wurde. Zum gegenwärtigen Kurs fehlen dem Papier etwa 3,40 Prozent bis zur Erreichung dieses Höchststandes.

Führungswechsel prägt Unternehmenszukunft

Eine bedeutende Veränderung steht in der Führungsebene des Unternehmens bevor. Die Position des Finanzvorstands wird zum 1. Juli neu besetzt. Die designierte Finanzvorständin wird die Verantwortung für die Bereiche Finanzen und IT übernehmen, nachdem der bisherige Amtsinhaber seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Zudem steht gegen Jahresende ein Wechsel an der Konzernspitze an, da der aktuelle Vorstandsvorsitzende das Unternehmen verlassen wird. Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr ein Ergebnis je Aktie von 13,85 Euro und erwarten eine Dividendenausschüttung von 2,36 Euro, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,00 Euro bedeuten würde.

