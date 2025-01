Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Hexagon Purus AS erlebte am Freitag einen dramatischen Einbruch, der den Kurs auf ein historisches Tief von 0,26 Euro fallen ließ. Der massive Wertverlust von etwa 25 Prozent im Tagesverlauf markiert einen weiteren Tiefpunkt in der jüngsten Entwicklung des Unternehmens. Besonders besorgniserregend erscheint die Tatsache, dass das Papier seit Oktober des Vorjahres bereits rund 75 Prozent seines Wertes eingebüßt hat. Der Handel startete zunächst bei 0,345 Euro, doch der Verkaufsdruck nahm im Laufe des Vormittags stetig zu, was zu einem erheblichen Handelsvolumen von über 160.000 gehandelten Aktien führte.

Geschäftsentwicklung zeigt gemischte Signale

Trotz der aktuellen Kursschwäche verzeichnete das Unternehmen im operativen Geschäft durchaus positive Entwicklungen. Im dritten Quartal 2024 konnte Hexagon Purus einen beachtlichen Umsatzanstieg von 36 Prozent auf 514,89 Millionen Norwegische Kronen verbuchen. Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen, den Quartalsverlust je Aktie von -0,70 auf -0,52 NOK zu reduzieren. Dennoch rechnen Marktexperten für das Gesamtjahr 2024 weiterhin mit einem erheblichen Verlust von -2,40 NOK je Aktie, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht.

