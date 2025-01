Die XP Inc. Aktie verzeichnete am 25. Januar 2025 einen deutlichen Kursanstieg von 4,84 Prozent auf 12,79 USD. Der positive Trend wurde durch eine neue Kaufempfehlung der UBS gestützt, die am frühen Morgen veröffentlicht wurde. Die brasilianische Finanzplattform konnte damit ihre positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen und verzeichnet auf Monatssicht bereits ein Plus von 7,30 Prozent.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 6,8 Milliarden Euro bleibt XP Inc. ein bedeutender Akteur im Finanzdienstleistungssektor. Das Unternehmen, das sich auf digitale Investmentlösungen spezialisiert hat, verfügt über 551,8 Millionen ausstehende Aktien und zeigt aktuell eine solide Performance im operativen Geschäft.

