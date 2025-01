Die Riot Platforms Aktie verzeichnete am 25. Januar einen leichten Rückgang von 0,77 Prozent auf 12,89 EUR. Trotz des aktuellen Tagesverlusts zeigt sich das Unternehmen in einer robusten Position, was sich in der beeindruckenden Monatsentwicklung von plus 23,71 Prozent widerspiegelt. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin-Mining-Spezialisten beläuft sich derzeit auf 4,5 Milliarden EUR.

Aktuelle Entwicklungen

Der Aktienkurs liegt aktuell 55,67 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Mit 343,9 Millionen ausstehenden Aktien positioniert sich das Unternehmen weiterhin als einer der bedeutendsten Bitcoin-Miner Nordamerikas.

