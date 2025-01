Die Philip Morris International bereitet sich auf die Veröffentlichung ihrer Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2024 vor, die am 6. Februar 2025 präsentiert werden. Der Tabakkonzern mit einer Marktkapitalisierung von 188,6 Milliarden Euro verzeichnet aktuell einen Aktienkurs von 120,79 Euro. Im letzten Monat konnte die Aktie einen Anstieg von 4,21 Prozent verbuchen, während das Unternehmen Ende Dezember 2024 eine Quartalsdividende von 1,35 USD ausschüttete.

Wichtige Termine im Februar

Nach der Ergebnisveröffentlichung wird Philip Morris am 19. Februar 2025 auf der Consumer Analyst Group of New York Conference vertreten sein. Der Konzern, der etwa ein Drittel des weltweiten Zigarettenmarktes kontrolliert, vertreibt seine Produkte in rund 180 Ländern.

