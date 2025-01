Die Swiss Life-Aktie verzeichnete am vergangenen Handelstag einen leichten Rückgang von 0,05 Prozent und schloss bei 767,50 Euro. Trotz dieser minimalen Korrektur zeigt sich der Versicherungskonzern in einer robusten Verfassung, was sich in der beachtlichen Marktkapitalisierung von 22,1 Milliarden Euro widerspiegelt. Die positive Monatsentwicklung von plus 3,28 Prozent unterstreicht die aktuelle Marktstärke des führenden europäischen Anbieters von Vorsorge- und Finanzlösungen.

Fundamentaldaten im Detail

Die aktuellen Kennzahlen des Unternehmens zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,06 für das laufende Jahr 2025. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,45 und einer Gesamtzahl von 28,7 Millionen ausstehenden Aktien präsentiert sich die Swiss Life als etablierter Akteur im europäischen Versicherungssektor.

