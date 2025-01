Die First Quantum Minerals Ltd. bereitet sich auf die Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse vor. Der kanadische Bergbaukonzern wird am 11. Februar 2025 die Zahlen für das vierte Quartal 2024 präsentieren, gefolgt von einer detaillierten Ergebnispräsentation am darauffolgenden Tag. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 10,5 Milliarden Euro und einem Aktienkurs von 12,54 Euro (Stand: 25. Januar) zeigt sich das Unternehmen stabil im Markt positioniert.

Aktuelle Kursentwicklung

Im vergangenen Monat konnte die Aktie einen moderaten Zuwachs von 0,79 Prozent verzeichnen. Der Kurs liegt derzeit 39,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 15,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Mit 834,2 Millionen ausstehenden Aktien behält First Quantum seine Position als bedeutender Akteur im globalen Bergbausektor.

Anzeige

First Quantum Minerals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue First Quantum Minerals-Analyse vom 26. Januar liefert die Antwort:

Die neusten First Quantum Minerals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für First Quantum Minerals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

First Quantum Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...