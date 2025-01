Die Mueller - Die lila Logistik SE verzeichnet in den jüngsten Handelstagen eine Phase der Stabilisierung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 5,40 EUR und einer Marktkapitalisierung von 43,0 Millionen Euro zeigt sich das Logistikunternehmen trotz der monatlichen Einbußen von 3,14 Prozent in einer Konsolidierungsphase. Der Logistikdienstleister, der sich auf maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Beschaffung, Produktion und Distribution spezialisiert hat, konnte sich deutlich vom 52-Wochen-Tief abheben.

Fundamentaldaten im Fokus

Die aktuellen Bewertungskennzahlen des Unternehmens deuten auf eine moderate Bewertung hin. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,59 für das Jahr 2025 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,22 bewegt sich die Aktie auf einem verhältnismäßig niedrigen Bewertungsniveau. Der Cash-Flow pro Aktie beläuft sich auf 4,41 EUR.

