DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Neues Jahr, neue Kurschancen: Nvidia glänzt mit Top-Rating, Hochstufung für SAP, spannende News von De.mem

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/26.01.2025/09:30) - Nach der starken Performance von Aktien im vergangenen Jahr rechnet die Mehrheit der Analysten mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends, wenn auch in moderaterem Tempo. So geht Goldman Sachs davon aus, dass der US-Leitindex S&P 500 aufgrund prozentual zweistellig steigender Unternehmensgewinne bis zum Jahresende auf 6.500 Punkte steigen wird. Derzeit notiert der US-Leitindex bei 6.086 Zählern (Stand: 22.01.25). Ein US-Titel, der weiterhin im Fokus der Anleger stehen dürfte, ist Nvidia (ISIN: (ISIN: US67066G1040). Aber auch europäische Werte wie SAP (ISIN: DE0007164600) oder wachstumsstarke Small Caps wie De.mem (ISIN: AU000000DEM4) könnten interessante Kurschancen bieten. Während SAP erst vor wenigen Tagen eine Kaufempfehlung erhielt, nimmt der Anbieter innovativer Wasseraufbereitungstechnologie De.mem neue lukrative Märkte ins Visier.

Nvidia: 92 Prozent der Analysten raten zum Kaufen

Mit einem Plus von fast 180 Prozent gehörte die Aktie von Nvidia (ISIN: US67066G1040) im Jahr 2024 zu den absoluten Top-Performern am US-Aktienmarkt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48 (auf Basis der für die kommenden 12 Monate erwarteten Gewinne) zählt das Papier aber auch zu den am höchsten bewerteten Titeln unter den Big Techs. Umso interessanter ist ein Blick auf die aktuelle Marktstimmung. Diese zeigt, dass Analysten Nvidia weiterhin zu den aussichtsreichsten Technologieaktien im US-Aktienuniversum zählen. Laut dem Finanzdatenanbieter Factset liegt der Anteil der Kaufempfehlungen bei 92 Prozent. Das ist ein Spitzenwert. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich derzeit auf 173 US-Dollar (Quelle: nasdaq.com, Analyst Research). Ein kleines Warnsignal kommt hingegen von den Schätzungen für das Ergebnis je Aktie. Denn die Konsensschätzung ist den letzten vier Wochen konstant geblieben. Das heißt, es gab keine Erhöhung, aber auch keine Downgrades. Neue Gewinn- und Umsatzzahlen wird Nvidia am 26. Februar 2025 vorlegen, wenn der Konzern über das vierte Geschäftsquartal berichtet.

SAP: Kursziel deutlich erhöht

Die Aktie des größten deutschen Softwarekonzerns gehörte im vergangenen Jahr mit einem Plus von mehr als 70 Prozent zu den größten Gewinnern im DAX. Eine aktuelle Studie des Analysehauses Kepler Cheuvreux vom 15. Januar 2015 sieht weiteres Potenzial für den Titel. Die Analysten verweisen in ihrem Bericht darauf, dass IT-Dienstleister zunehmend positiv über SAP berichten würden, insbesondere im Hinblick auf die S4-Migration. Zudem dürfte die operative Marge aufgrund von Sparmaßnahmen steigen und das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr prozentual zweistellig wachsen. Das makroökonomische Umfeld in Europa bleibe jedoch herausfordernd, so die Analysten. Kepler Cheuvreux hat die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 230 Euro auf 275 Euro angehoben.

De.mem: Grundstein für weiteres Wachstum gelegt

De.mem ist ein in Australien ansässiges internationales Wassertechnologieunternehmen, das in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Bisher konzentrierte sich das Geschäft vor allem auf industrielle Lösungen zur Wasser- und Abwasseraufbereitung. Nun will das Unternehmen auch verstärkt Produkte für den privaten Bereich anbieten. Dazu stellte De.mem eine kompakte, standardisierte Membranfiltrationsanlage vor, die in privaten Wohngebäuden und kommunalen Einrichtungen eingesetzt werden kann und die bereits über eine Zertifizierung der NSF (National Sanitation Foundation, USA) verfügt. Andreas Kröll, CEO von De.mem, sieht großes Potenzial in dem neuen Marktsegment: "Mit der neuen Vertriebsinitiative rund um unsere standardisierten, kleintechnischen Filtrationsprodukte haben wir unser Produktportfolio weiterentwickelt. Der Markteintritt ist vielversprechend verlaufen und wir sind optimistisch, in diesem Segment weiteres Wachstum zu erzielen". Kröll verweist auf eine Studie des Marktforschungsunternehmens Grand View Research, wonach der weltweite Markt für Haushaltswasserfiltration bis 2030 um durchschnittlich 10,5 Prozent pro Jahr auf 26,7 Milliarden US-Dollar wachsen wird. De.mem wurde im Jahr 2014 in Singapur gegründet und hat sich seitdem als Anbieter von technologisch hochwertigen Membranfiltrationssystemen im Markt für Wasseraufbereitung etabliert. Beispielsweise kooperiert das Unternehmen mit der Nanyang Technological University (NTU) aus Singapur, die in der Membranforschung zu den weltweit führenden Research-Instituten gezählt wird. CEO Kröll erwartet für das abgelaufene Jahr einen neuen Einnahmenrekord und sieht das Unternehmen auf einem guten Weg, seine Ziele auch im Jahr 2025 zu erreichen. Die De.mem-Aktie ist an der Australian Securities Exchange (ASX) gelistet und wird auch in Deutschland gehandelt (ISIN: AU000000DEM4).

----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Quellen: ¹ https://www.un.org/en/global-issues/water?utm_source=chatgpt.com ² https://www.boerse.de/nachrichten/IRW-News-Demem-Ltd-Demem-erweitert-das-Produktangebot-fuer-Membrantechnologie/ 36694162

