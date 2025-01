Der Energietechnikkonzern Siemens Energy erlebte am Montag einen außergewöhnlich schweren Handelstag an der Börse. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete einen drastischen Kurssturz von über 20 Prozent und fiel auf 48,68 Euro. Dieser massive Einbruch folgt auf eine bemerkenswerte Entwicklung in den vergangenen Monaten, in denen die Aktie noch ein 52-Wochen-Hoch von 60,40 Euro erreicht hatte. Die aktuelle Entwicklung steht im starken Kontrast zu den positiven Quartalszahlen vom November, bei denen das Unternehmen eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses je Aktie von -1,04 EUR auf -0,34 EUR vermelden konnte. Auch der Umsatz hatte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um beachtliche 14,32 Prozent auf 9,74 Milliarden Euro gesteigert.

Technologiesektor unter Druck

Die drastische Kurskorrektur bei Siemens Energy steht in engem Zusammenhang mit einer allgemeinen Verunsicherung im Technologiesektor. Besonders die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, ausgelöst durch Fortschritte des chinesischen Start-ups DeepSeek, haben zu einer Neubewertung der Technologiewerte geführt. Diese Entwicklung trifft den gesamten Sektor hart und zwingt Anleger dazu, ihre Positionen in Technologieunternehmen kritisch zu überdenken. Die hohen Bewertungen der vergangenen Monate erweisen sich nun als besonders anfällig gegenüber neuer Konkurrenz aus dem asiatischen Raum.

