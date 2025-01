Die PayPal-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Das Wertpapier startete bei 83,50 EUR in den Handelstag und rutschte im Tagesverlauf weiter ab, wobei ein erhebliches Handelsvolumen von über 72.000 gehandelten Aktien zu verzeichnen war. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Positionierung des Kurses im Verhältnis zu seinen historischen Kennmarken: Mit einem aktuellen Kurs von 84,16 EUR liegt die Aktie etwa 6,5 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 90,00 EUR, das erst kürzlich am 17. Januar 2025 erreicht wurde. Gleichzeitig bewegt sich der Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 52,01 EUR vom Februar 2024, was eine beachtliche Erholung seit diesem Tiefpunkt demonstriert.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die jüngsten Quartalszahlen von PayPal zeigen eine positive Entwicklung: Im dritten Quartal 2024 konnte das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 1,00 USD verbuchen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,93 USD entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich mit einem Plus von 6,05 Prozent auf 7,86 Milliarden USD. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie. Die nächsten Quartalsergebnisse werden mit Spannung erwartet und sind für den 4. Februar 2025 angekündigt.

