Der britische Investment Trust BlackRock Smaller Companies verzeichnet zum Stichtag 27. Januar 2025 bemerkenswerte Entwicklungen in seinen Vermögenswerten. Der Nettoinventarwert je Aktie erreichte unter Berücksichtigung der Schulden zum Marktwert und einschließlich der laufenden Erträge einen Stand von 1.495,43 Pence. Ohne Einbeziehung der diesjährigen Erträge belief sich der Kapitalnettowert auf 1.469,05 Pence je Anteil. Diese Bewertungen spiegeln die aktuelle Marktposition des Trusts wider und zeigen eine solide Entwicklung des Portfolios, das sich auf kleinere britische Unternehmen konzentriert.

Strategischer Aktienrückkauf stärkt Anlegervertrauen

Im Rahmen seiner aktiven Kapitalverwaltungsstrategie hat der Trust am 27. Januar 2025 einen bedeutenden Schritt unternommen und 10.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 1.330,00 Pence je Aktie zurückgekauft. Diese Aktien werden in der Gesellschaftskasse verwahrt. Nach Abwicklung dieser Transaktion wird sich das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens auf 45.614.792 Stammaktien belaufen, wobei 4.378.731 Aktien in der Gesellschaftskasse gehalten werden. Der Anteil der in der Gesellschaftskasse gehaltenen Aktien am Gesamtaktienkapital beträgt damit 8,76 Prozent.

Anzeige

Blackrock Smaller-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Blackrock Smaller-Analyse vom 28. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Blackrock Smaller-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Blackrock Smaller-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Blackrock Smaller: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...