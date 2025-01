Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX Corporation, ehemals als Raytheon Technologies bekannt, konnte im vierten Quartal mit überraschend starken Geschäftszahlen aufwarten. Der Nettogewinn stieg auf 1,48 Milliarden Dollar, was einem Gewinn je Aktie von 1,10 Dollar entspricht. Bereinigt um Sondereffekte erreichte der Gewinn je Aktie sogar 1,54 Dollar und übertraf damit deutlich die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 1,38 Dollar. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um beachtliche 8,5 Prozent auf 21,62 Milliarden Dollar zu, was ebenfalls über den Marktprognosen lag.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich das Management zuversichtlich und rechnet mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 6,00 und 6,15 Dollar. Der prognostizierte Umsatz wird in einer Spanne von 83 bis 84 Milliarden Dollar erwartet, was einem organischen Wachstum von vier bis sechs Prozent entspricht. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der in den vergangenen zwölf Monaten um nahezu 39 Prozent zulegen konnte. In den letzten drei Monaten verzeichnete die Aktie bereits einen Anstieg von mehr als fünf Prozent.

Anzeige

Raytheon Technologies-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Raytheon Technologies-Analyse vom 28. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Raytheon Technologies-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Raytheon Technologies-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Raytheon Technologies: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...