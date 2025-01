Die Vossloh-Aktie zeigt sich am Dienstag in einer robusten Verfassung und verzeichnet im XETRA-Handel einen Anstieg von 0,7 Prozent auf 45,80 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich einen Höchststand von 46,20 Euro, was das wachsende Vertrauen der Anleger in den Bahntechnikkonzern widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 40,30 Euro im Februar, von dem sich die Aktie mittlerweile deutlich um 13,65 Prozent erholt hat.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Die Zukunftsaussichten für Vossloh werden von Marktexperten optimistisch eingeschätzt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 58,25 Euro sehen Analysten noch erhebliches Steigerungspotenzial. Diese positive Einschätzung wird durch die jüngsten Quartalszahlen gestützt, die einen deutlichen Anstieg des Gewinns je Aktie von 0,52 auf 0,74 Euro zeigen. Auch die Dividendenprognose für das laufende Jahr wurde auf 1,21 Euro angehoben, was gegenüber der Vorjahresdividende von 1,05 Euro eine attraktive Steigerung darstellt.

