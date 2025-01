Die Finsbury Growth and Income Trust PLC verzeichnete am heutigen Handelstag bedeutende Entwicklungen in ihrer Unternehmensführung und Aktienstruktur. In einem strategischen Schritt erwarb das Unternehmen 250.000 eigene Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 945,41 Pence pro Aktie. Diese Aktien werden künftig im Eigenbestand des Unternehmens gehalten, wodurch sich die Gesamtzahl der in der Gesellschaft gehaltenen Stammaktien auf 75.282.624 erhöht. Die effektive Anzahl der Stimmrechte im Unternehmen beläuft sich nach dieser Transaktion auf 149.708.679.

Führungswechsel nach Jahreshauptversammlung

Im Rahmen der heute stattgefundenen Jahreshauptversammlung wurden zudem wichtige personelle Veränderungen bekannt gegeben. Nach seinem angekündigten Rücktritt übergab der bisherige Verwaltungsratsvorsitzende Simon Hayes seine Position an Pars Purewal. Die Aktionäre stimmten außerdem mit überwältigender Mehrheit allen vorgelegten Beschlüssen zu, darunter die Wiederwahl mehrerer Verwaltungsratsmitglieder sowie die Ernennung von Deloitte LLP zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft. Besonders hervorzuheben ist die Zustimmung zur überarbeiteten Satzung und zur Dividendenpolitik des Unternehmens, die jeweils mehr als 99 Prozent Zustimmung erhielten.

