Die Microsoft-Aktie verzeichnete am Montag einen positiven Handelsverlauf an der NASDAQ und legte um 0,4 Prozent auf 436,19 USD zu. Der Technologieriese steht derzeit im Mittelpunkt des Interesses, da Gespräche über eine mögliche Übernahme der beliebten Social-Media-Plattform TikTok in den USA geführt werden. Diese strategische Initiative könnte dem Unternehmen einen bedeutenden Vorteil im stark umkämpften Markt für soziale Medien verschaffen. Die Plattform verfügt über eine beachtliche Nutzerbasis von etwa 170 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten.

Starke Finanzkennzahlen untermauern Wachstumskurs

Die robusten Geschäftszahlen des Unternehmens unterstreichen die positive Entwicklung. Im vergangenen Quartal erwirtschaftete Microsoft einen Umsatz von 65,59 Milliarden USD, was einem bemerkenswerten Anstieg von 16,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich auf 3,32 USD, während Analysten für das laufende Jahr mit einer Dividendenausschüttung von 3,30 USD rechnen. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 502,50 USD, was weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie signalisiert.

