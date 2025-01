Der britische Energieriese BP verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Kursanstieg an der Londoner Börse. Die Aktie kletterte im Tagesverlauf um 1,1 Prozent auf 4,21 GBP und setzte damit ihren positiven Trend der letzten Handelstage fort. Besonders bemerkenswert war der massive Aktienrückkauf, den das Unternehmen am 28. Januar durchführte. Insgesamt wurden 6,75 Millionen eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 419 Pence je Aktie erworben, was das starke Vertrauen des Managements in die eigene Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Die Markexperten bleiben für die weitere Entwicklung der BP-Aktie optimistisch gestimmt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 5,04 GBP sehen sie noch erhebliches Steigerungspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Auch die geplante Dividendenerhöhung für das laufende Jahr auf 0,308 USD je Aktie dürfte die Attraktivität des Papiers für Anleger weiter steigern. Allerdings liegt der Kurs derzeit noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 5,41 GBP, das im April 2024 erreicht wurde. Für zusätzliche Spannung sorgt der bevorstehende Quartalsbericht, den BP am 11. Februar 2025 vorlegen wird.

