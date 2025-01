Die Nvidia-Aktie verzeichnete am Dienstag eine beeindruckende Erholung und legte um 8,9 Prozent zu, nachdem sie am Vortag den größten Tagesverlust in der Unternehmensgeschichte erlitten hatte. Der dramatische Kurseinbruch vom Montag, bei dem der Technologieriese einen Marktwert von etwa 593 Milliarden Dollar einbüßte, wurde durch die Ankündigung eines neuen chinesischen KI-Modells ausgelöst. Die schnelle Erholung verdeutlicht das anhaltende Vertrauen der Anleger in die Zukunftsperspektiven des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Spekulanten setzen auf weitere Kursgewinne

Die kurzfristige Marktschwäche wurde von vielen Anlegern als Kaufgelegenheit genutzt, was sich besonders deutlich an den Zuflüssen in gehebelte ETFs zeigte. Der größte dieser Fonds verzeichnete Zuflüsse von etwa einer Milliarde Dollar, während auch andere Nvidia-bezogene Anlageprodukte erhebliche Mittelzuflüsse verbuchen konnten. Das Handelsvolumen bei einigen spezialisierten ETFs überstieg das übliche Niveau um das Sechsfache, was das große spekulative Interesse an der Aktie unterstreicht. Diese Entwicklung zeigt, dass viele Marktteilnehmer trotz der jüngsten Turbulenzen weiterhin optimistisch für die Zukunft des Chipherstellers sind.

