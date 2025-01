Zölle und der Silberpreis: ????Silber-Ausfuhren lassen das physische Defizit explodieren! Die Stunde hat geschlagen!

Anzeige / Werbung

Mit der Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident rücken Metalle, besonders Silber, verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Seine 'Zoll'-Drohungen sorgen schon jetzt für mächtig Wirbel!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aber nicht nur möglich Zölle sorgen für Aufregung, sondern vielmehr die politische und wirtschaftliche Verlagerung der Dynamiken. Wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist, wurden bereits große Mengen an Metallen, darunter viel Silber, aus London und den weltweiten Tresoren der "London Bullion Market Association' ("LBMA') in die USA transferiert - aus Angst, dass darauf Zölle erhoben werden könnten.

Diese Entwicklung birgt erhebliches Potenzial, vor allem für den Silbermarkt. Sollten die "LBMA'-Lagerbestände aufgrund steigender Nachfrage weiter schrumpfen, könnte dies zu einer regelrechten "Squeeze'-Bewegung führen. Druck im Silberpreis ist bereits zu erkennen, was an der Aufwärtstrendbewegung zu erkennen ist bereits gestartet. Sollte die Marke von rund 31,- USD je Feinunze durchbrochen werden, stehen als nächste Ziele die 35,- und 37,- USD-Marken an, mit der realistischen Möglichkeit eines explosiven Anstiegs in Richtung 40,- USD je Unze!

Da bereits ein alarmierendes Defizit seit vier Jahren den Markt prägt, und immer neue Höchstständeerreicht, ist das oben beschriebene Szenario nicht nur durchaus realistisch, sondern könnte sogar noch weitere weitreichende Folgen für die Technologiebranche und die globale Wirtschaft sowie dem Klimaschutz haben. Scheint in der Tat so, als stünde die Welt direkt vor einer Silberrevolution - allerdings nicht nur im positiven Sinne.

Silber - Der unverzichtbare Motor der Zukunft!

Silber ist weit mehr als ein edles Metall - es ist vielmehr das Rückgrat moderner Technologien. Ob in der Photovoltaikindustrie, bei der Elektromobilität oder der 5G-Revolution, Silber ist unverzichtbar. Im Jahr 2022 wurden schon unglaubliche 140,3 Millionen Unzen Silber allein für Solar-/PV-Zellen benötigt. Prognosen zeigen, dass bis 2050 etwa 98 % der bekannten Silbervorräte für Solar- und PV-Moduleaufgebraucht sein könnten. Das ist eine Warnung, aber zeitgleich auch eine Chance!

Viel zu oft wird Silber nur als Nebenprodukt abgebaut, weshalb die Produktion nicht "mal eben" ausgeweitet werden kann.

Quelle: Silver Institute

Umso wichtiger ist es deshalb, reine Silberminen zu entwickeln, und das am besten auf TOP-Projekten wie denen von Summa Silver (WKN: A2P4EE)! Und das schnellstmöglich, denn…

Zahlen lügen nicht! Defizit erreicht Alarmstufe Rot!

Das Silberinstitut prognostiziert, dass der globale Silbermarkt 2024 ein physisches Defizit von 182 Millionen Feinunzen verzeichnen wird. Das ist das vierte Jahr in Folge, in dem die Nachfrage das Angebot übersteigt! Die industrielle Nachfrage allein soll auf ein Rekordhoch von 700 Millionen Unzen steigen - ein Plus von fast 7 %! Und das soll gerade einmal der Anfang sein.

Technologie und Klimaschutz:

"Wir brauchen jetzt Silber mehr denn je"!

Silber treibt den Fortschritt an. Elektrofahrzeuge, die immer beliebter werden, benötigen Silber für Batterien, Bordelektronik und Ladestationen. Gleichzeitig spielen 5G-Netze und künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle - und Silber ist der stille Held hinter diesen Innovationen. Doch ohne ausreichende Silberversorgung droht ein fataler Stillstand.

Quelle: JS Research, Daten: Silver Institute

Für den Klimaschutz ist Silber ebenso entscheidend. Photovoltaikanlagen, die in einer Welt ohne fossile Brennstoffe essenziell sind, verschlingen riesige Mengen des Edelmetalls (die in der Grafik oben altersbedingt noch nicht richtig berücksichtigt sind).

Ein Versiegen der Silbervorräte wird stand heute die globale Energiewende ernsthaft gefährden!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung -

Deshalb braucht die Welt jetzt Summa Silver!

Hier kommt eine herausragende Firma und Ihre Chance ins Spiel: Die aufstrebende Summa Silver (WKN: A2P4EE) hat sich auf die Erschließung hochgradiger Silbervorkommen in Nordamerika spezialisiert.

Quelle: Summa Silver

Mit strategisch wichtigen Projekten wie den historischen Bergwerken "Hughes' und "Mogollon' in Nevada und New Mexico positioniert sich Summa Silver (WKN: A2P4EE) als Schrittmacher für die nächste Generation der Silberproduktion.

Meilensteine und die neue Ressourcenschätzung im Überblick!

Die jüngste Knaller-Meldung sollte auch die letzten Zweifler verstummen lassen. Denn die Meldung in Form einer ersten Ressourcenschätzung hat es definitiv in sich und zeigt die gnadenlose Unterbewertung direkt auf.

Quelle: Summa Silver

Allein für das "Hughes'-Projekt in Nevada wurde eine "angezeigte'-Ressource von sage und schreibe 10,47 Mio. Unzen Silberäquivalent (AgEq) mit einem beeindruckenden Durchschnittsgehalt von 331,7 g/t AgEq bescheinigt. Dazu gesellen sich noch die "geschlussfolgerte'-Ressource im Volumen von 33,42 Mio. Unzen AgEq mit einem herausragenden Durchschnittsgehalt von 418,3 g/t AgEq! Damit aber noch nicht genug, so wurden in den historischen "Tailings' noch quasi als extra-Bonus 2,74 Mio. Unzen AgEq mit durchschnittlich 67,5 g/t AgEq obendrauf gepackt!

Nicht minder sensationell schaut es auf dem "Mogollon'-Projekt in New Mexico aus, dem eine "angezeigte'-Ressource in Höhe von 32,08 Mio. Unzen AgEq mit einem sensationellen Gehalt von 367,4 g/t AgEq bescheinigt wurde.

Quelle: Summa Silver

Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Summa Silver (WKN: A2P4EE) ist auf dem besten Weg, sich als einer der aussichtsreichsten "High Grade'-Silberplayer in den USA zu etablieren. Damit ist diese Firma die goldene Eintrittskarte in die Zukunft des Silbers! Es gibt aber noch einige mehr unschlagbare Gründe, die jedes Investorenherz höherschlagen lassen, und für diese Firma sprechen. Zum Beispiel:

Extrem hochgradige US-Silberressourcen! Projekte dieser Größenordnung , kombiniert mit den beeindruckenden Silbergraden , sind eine absolute Rarität - und das in Top-Bergbauregionen wie den USA und New Mexiko. Die bisherigen Daten zeigen, dass die Vorkommen noch in alle Richtungen offen sind und enormes Wachstumspotenzial bieten.

Projekte dieser , den beeindruckenden , sind eine - und das in wie den USA und New Mexiko. Die bisherigen Daten zeigen, dass die sind und bieten.

Beeindruckende Kosteneffizienz! Summa Silver (WKN: A2P4EE) erzielt spektakuläre Ergebnisse mit durchschnittlichen Entdeckungskosten von nur 0,29 USD pro Unze AgEq . Jede Bohrung fügte dem Ressourcenschatz bisher durchschnittlich mehr als eine Million Unzen AgEq hinzu - eine Rekordleistung, die für sich spricht.

erzielt mit durchschnittlichen von . fügte dem Ressourcenschatz bisher durchschnittlich hinzu - eine Rekordleistung, die für sich spricht.

Strategisch unschlagbare Lage! Das "Hughes' -Projekt liegt im östlichen Teil des "Tonopah Mining Districts' , einer Region mit einer historisch bewiesenen Förderung von 175 Millionen Unzen Silber und 1,86 Millionen Unzen Gold . Das "Mogollon' -Projekt in New Mexico bietet zusätzlich 77 km unerforschte Strukturen in einem der bekanntesten Silber-Gold-Revier e Nordamerikas - eine wahre Seltenheit.

Das -Projekt liegt Teil des , einer Region mit einer bewiesenen Förderung von . Das -Projekt in bietet zusätzlich einem der e - eine wahre Seltenheit.

Fortlaufende Exploration mit immer wieder Volltreffern! Laufende "Step-Out'-Bohrungen haben bereits sichtbare Silber-Sulfid-Adern auf dem "Hughes'-Projekt enthüllt . Diese Ergebnisse deuten auf erhebliche zusätzliche Reserven hin - ein Versprechen auf noch mehr Entdeckungen.

Laufende haben bereits auf dem "Hughes'-Projekt . Diese - ein Versprechen auf noch mehr Entdeckungen.

Hochgradige Bohrergebnisse, die Weltklasse-Niveau erreichen! Ob 3.912 g/t AgEq über 2,8 m auf "Hughes' oder 426 g/t AgEq über 31,5 m auf "Mogollon' - diese Resultate setzen Maßstäbe, selbst in etablierten Bergbaugebieten.

CEO Galen McNamara im O-Ton!

"Diese Ressourcenschätzungen markieren einen Meilenstein für Summa Silver (WKN: A2P4EE). Wir setzen alles daran, den Wert dieser außergewöhnlichen Projekte weiter zu steigern und neue Horizonte zu eröffnen."

McNamaras Worte verdeutlichen, dass Summa Silver (WKN: A2P4EE) voll und ganz auf Wachstum und Wertsteigerung setzt. Die neuen Ressourcenschätzungen sind dabei nur der Anfang einer potenziell sehr aufregenden Entwicklungskurve.

Kursziel 1,30 CAD!

Eine gewaltige +255 % Chance die Sie nicht verpassen sollten!

Die Research Capital Corporation hat sich Summa Silver (WKN: A2P4EE) genauer angeschaut und eine glasklare Kaufempfehlung rausgehauen! Die Faktenlage spricht laut Analyst Stuart McDougall Bände, das ein ambitioniertes Kursziel von unglaublichen 1,30 CAD pro Aktie, die aktuell bei nur rund 0,365 CAD notiert (Marktkapitalisierung rund 44,4 Mio. CAD), rechtfertigt.

Quelle: Summa Silver

Das bedeutet für Investoren, dass hier eine spektakuläre Kurschance von mehr als +255 % winkt, die nachder jüngst präsentierten Ressourcenschätzung sogar noch weiter steigen könnte! Analyst Stuart McDougall unterstreicht sein Kursziel mit den erstklassigen Projekten in strategisch unschlagbarer Lage und einem Management, dass genau wisse, was man tue. Summa Silver (WKN: A2P4EE) biete Anlegern eine einzigartige Gelegenheit, sich frühzeitig an einem potenziellen Vervielfacher zu beteiligen.

Fehleinschätzung des Marktes nutzen!

Unsere Geheimwaffe für Ihr Portfolio ist geladen und entsichert!

Summa Silver (WKN: A2P4EE) wird nicht mehr lange ein Geheimfavorit des Rohstoffmarktes bleiben. Denn der Markt liebt Gewinner - und mit seiner jüngsten Ressourcenschätzung hat sich diese Firma endgültig als solcher geoutet. Die Kombination aus historisch bewährter Produktion, gigantischem Explorationpotenzial und einem extrem unterbewerteten Aktienkurs macht Summa Silver (WKN: A2P4EE) zu einem "Must-have' für jeden Investor.

Erstklassige Metallurgie - der viel zu oft unterschätzte Schlüssel zum Erfolg!

Ebenso "sexy" wie die Bohrergebnisse und Ressourcenschätzung sowie von großer Bedeutung ist die Metallurgie. Sie entscheidet maßgeblich, wie viel des entdeckten Metalls tatsächlich wirtschaftlich gewonnen werden kann. Und… wie könnte es anders sein…, auch hier spielt Summa Silver (WKN: A2P4EE) mit seinen Spitzenwerten ganz vorne mit:

Auf dem "Hughes'-Projekt kann mit einer durchschnittliche Ausbringungsrate von 90 % bei Silber und 97 % bei Gold produziert werden, während "Mogollon' mit sogar 97 % Silberausbeute und 98 % Goldausbeute den Vogel abschießt!

Fazit: Mit unglaublicher Effizienz zum MEGASTAR!!

Summa Silver (WKN: A2P4EE) ist mehr als nur ein Rohstoffunternehmen - es ist Ihre Eintrittskarte in die Zukunft des Silbermarktes. Mit historischen Vorkommen, die bereits bewiesene Produktion und ein gigantisches Explorationpotenzial aufweisen, hebt sich Summa Silver (WKN: A2P4EE) deutlich von der Konkurrenz ab. Dank innovativer Technologien und umweltfreundlicher Praktiken zeigt das Unternehmen, dass Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in Hand gehen können.

Die strategische Lage der Projekte ist unschlagbar: Das "Hughes'-Projekt im "Tonopah Mining District' von Nevada und das "Mogollon'-Projekt in New Mexico bieten herausragende Möglichkeiten, in historisch ertragreichen Gebieten von der modernen Silbernachfrage zu profitieren. Solche Gelegenheiten sind echte Seltenheiten, die man beim Schopfe ergreifen muss.

Mit erstklassigen Bohrergebnissen, spektakulären Entdeckungskosten von nur 0,29 USD pro Unze AgEq und einem unglaublichen Potenzial für weitere Funde setzt Summa Silver (WKN: A2P4EE) neue Maßstäbe. Die Aktie ist aktuell stark unterbewertet und damit eine glasklare Kaufchance für smarte Anleger.

Das Silberdefizit ist real, und die Auswirkungen werden tiefgreifend sein. Silber ist der unbestrittene Rohstoff der Zukunft, und Unternehmen wie Summa Silver (WKN: A2P4EE) sind der Schlüssel, um von diesem unvermeidlichen Boom zu profitieren. Lassen Sie diese Chance nicht ungenutzt! Investieren Sie in Silber - am besten investieren Sie in Summa Silver (WKN: A2P4EE). Die Zukunft wartet nicht!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Finmagazin.de, Silver Institute, wirtschaftsmeldungen.net, Bild-Quellen: Summa Silver, Intro-Bild: stock.adobe.com

