Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH verzeichnete am Mittwoch einen leichten Aufwärtstrend an der XETRA-Börse und notierte zeitweise bei 3,25 Euro, was einem Zugewinn von 0,2 Prozent entspricht. Diese moderate Entwicklung erfolgt inmitten der anhaltenden Trainersuche des Bundesligisten, wobei der bisherige U19-Coach Mike Tullberg auch beim kommenden Auswärtsspiel in Heidenheim die Mannschaft betreuen wird. Die sportliche Führung des Vereins bestätigte diese Entscheidung, die unabhängig vom Ausgang des Champions-League-Spiels gegen Donezk getroffen wurde.

Finanzielle Perspektiven trotz sportlicher Unsicherheit

Die Analysten bleiben trotz der aktuellen sportlichen Herausforderungen optimistisch und prognostizieren einen fairen Wert von 6,00 Euro je Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Erhöhung der Dividende von 0,060 Euro auf 0,070 Euro je Aktie erwartet. Im jüngsten Quartalsbericht konnte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 4,96 Prozent auf 107,33 Millionen Euro verzeichnen, während der Gewinn je Aktie bei 0,01 Euro lag. Das 52-Wochen-Hoch der Aktie wurde bei 4,36 Euro markiert, was ein Potenzial von über 34 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs aufzeigt.

