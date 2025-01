Der chinesische Technologieriese Alibaba verzeichnete am Mittwoch einen erfreulichen Kursanstieg an der New Yorker Börse. Die Aktie kletterte im Handelsverlauf um 1,1 Prozent auf 97,08 USD, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tageshoch von 98,81 USD erreicht wurde. Diese positive Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit der Veröffentlichung des neuesten visuellen Sprachmodells Qwen2.5-VL, das als bedeutender Fortschritt in der KI-Technologie gilt. Das Papier bewegt sich damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 68,43 USD, bleibt jedoch noch etwa 21 Prozent unter dem Jahreshöchststand von 117,80 USD.

Technologische Führungsposition stärkt Marktposition

Die Cloud-Sparte des Unternehmens demonstriert mit der Einführung des neuen KI-Modells ihre Innovationskraft. Das in verschiedenen Größen verfügbare Modell übertrifft nach Unternehmensangaben die Leistung führender Wettbewerber im Bereich der visuellen Verarbeitung. Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit des Systems, komplexe visuelle Inhalte wie Texte, Diagramme und sogar längere Videos präzise zu analysieren. Diese technologische Weiterentwicklung könnte sich als wichtiger Wachstumstreiber für die weitere Kursentwicklung erweisen, zumal Analysten dem Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr positive Ergebnisse prognostizieren.

Anzeige

Alibaba-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Alibaba-Analyse vom 29. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Alibaba-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Alibaba-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Alibaba: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...