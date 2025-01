Die Microsoft-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen Rückgang von 1,3 Prozent auf 441,39 USD, während Investoren gespannt auf die nach Börsenschluss erwarteten Quartalsergebnisse blicken. Der Technologieriese steht dabei besonders im Fokus der Anleger, die ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz richten. Die jüngsten Marktbewegungen spiegeln die hohen Erwartungen wider, wobei Analysten davon ausgehen, dass die KI-bezogenen Umsätze des Unternehmens bereits eine jährliche Rate von 10 Milliarden Dollar übersteigen könnten. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung der KI-Sparte für den Technologiekonzern, der seine Position in diesem zukunftsträchtigen Marktsegment weiter ausbaut.

Investitionen in KI-Infrastruktur

Die ambitionierten Pläne von Microsoft im KI-Bereich manifestieren sich in erheblichen Investitionen in die entsprechende Infrastruktur. Trotz der jüngsten Diskussionen über die Entwicklungskosten von KI-Modellen, ausgelöst durch die DeepSeek-Ankündigung, halten Marktbeobachter an ihrer positiven Einschätzung fest. Die Experten betonen, dass die Zukunft der KI nicht nur von der Modellentwicklung abhängt, sondern maßgeblich von einer robusten Infrastruktur und proprietären Daten bestimmt wird. Diese Einschätzung stützt die Strategie von Microsoft, weiterhin massiv in den Ausbau seiner KI-Kapazitäten zu investieren.

