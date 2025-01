DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Der Handel ruht in Südkorea wegen des Koreanischen Neujahrfestes, in China (Festland und Hongkong) wird wegen des Chinesischen Neujahrfestes ebenfalls nicht gehandelt. Auch in Singapur findet kein Handel wegen des Neujahrfestes statt.

FREITAG: In China (Festland und Hongkong) wird wegen des Chinesischen Neujahrfestes nicht gehandelt. Auf dem Festland bleiben die Börsen bis einschließlich 4. Februar geschlossen.

TAGESTHEMA I

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent beschließen und ansonsten an seiner inzwischen bewährten Methode festhalten, über den weiteren Gang der Geldpolitik auf Basis aktueller Daten und von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden. Das bedeutet: Zumindest keine direkten Aussagen zur Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen im Jahresverlauf. Gleichwohl wird es in der Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde um genau das gehen: Herauszufinden, wie die Neigung des Rats ist, die Geldpolitik weiter zu lockern - wie schnell und bis zu welchem Grad.

TAGESTHEMA II

Die US-Notenbank hat den Pausenknopf bei Zinssenkungen gedrückt und ist damit in eine neue Phase des Abwartens eingetreten, in der sie zu entscheiden versucht, ob und in welchem Umfang sie die Zinssätze weiter senken will. Die zuletzt soliden Beschäftigungszahlen lassen erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen noch eine Weile auf ihrem aktuellen Niveau belassen wird. Eine Zinssenkung im März oder Mai bleibt zwar möglich, wird aber derzeit nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Die US-Geldmärkte rechnen derzeit mit knapp zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, von denen die erste wahrscheinlich nicht vor Juni erfolgen wird. Die Entscheidung, den Leitzins in der aktuellen Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent zu belassen, folgte auf drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen seit September. Die Notenbanker nahmen nur geringfügige Änderungen an ihrem Statement vor. Die Erklärung zeigte, dass sie mit ihrer Zinspolitik zufrieden sind, da die Inflation nur etwas über ihrem Ziel liegt und die Arbeitsmarktbedingungen solide sind. Powell sagte, dass es vermutlich eine erhöhte Unsicherheit wegen bevorstehender Maßnahmen der Politik geben werde. "Wir wissen nicht, was mit Einwanderung, Zöllen, Steuerpolitik und Regulierung passieren wird", betonte Powell. Die Fed warte ab, welche Maßnahmen die Politik ergreifen werde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Symrise (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Übersicht der Konsensprognosen zum Gesamtjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj24 ggVj Zahl Gj23 Umsatz 4.982 +5% 20 4.730 Organisches Wachstum 9,6 -- 14 7,9 EBITDA 1.019 +20% 20 852 EBITDA-Marge 20,4 -- 20 18,0 EBIT 718 +28% 17 559 Ergebnis nach Steuern 459 +35% 19 341 Ergebnis je Aktie 3,28 +34% 19 2,44 Dividende je Aktie 1,24 +13% 18 1,10

Weitere Termine

07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis

07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Jahresergebnis

07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2024

08:00 GB/BT Group plc, Zwischenbericht 3Q

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis

14:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Investorentag

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq 3. Quartal: +0,4% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vj - DE 08:00 Import-/Exportpreise Dezember und Jahr 2024 Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+0,6% gg Vj 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q saison- und kalenderbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,1% gg Vq 3. Quartal: +0,1% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,1% gg Vj 3. Quartal: -0,3% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar HVPI PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vj - IT 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj 3. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% 11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 3. Quartal: +0,4% gg Vq/+0,9% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 93,7 zuvor: 93,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,0 zuvor: -14,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,2 Vorbschätzung:-14,2 zuvor: -14,5 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,75% zuvor: 3,00% - US 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 3. Quartal: +1,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 228.000 zuvor: 223.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 21.740,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 6.087,75 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 21.642,00 +0,6% Nikkei-225 39.500,55 +0,2% Schanghai-Composite Feiertag Hang-Seng-Index Feiertag +/- Ticks Bund -Future 131,39 +13 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 21.637,53 +1,0% DAX-Future 21.730,00 +0,6% XDAX 21.620,64 +0,6% MDAX 26.213,82 -0,2% TecDAX 3.701,21 +0,5% EuroStoxx50 5.230,66 +0,7% Stoxx50 4.559,58 +0,6% Dow-Jones 44.713,52 -0,3% S&P-500-Index 6.039,31 -0,5% Nasdaq-Comp. 19.632,32 -0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,26 -27

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter vorsichtig aufwärts könnte es auch am Donnerstag an Europas Börsen gehen. Im Fokus stehen weiter die Notenbanken mit der EZB am frühen Nachmittag. Anders als bei der Fed wird hier sicher von einer Senkung um 25 Basispunkte ausgegangen. Dazu gibt es die neuen BIP-Daten aus zahlreichen europäischen Ländern und viele Unternehmenszahlen. Die Daten der großen US-Techkonzern fielen am Vorabend gemischt aus. Während die von IBM sehr stark waren, die von Microsoft und Meta ok, enttäuschten die Zahlen von Tesla. Im Blick stehen nun am Abend die Geschäftszahlen von Intel und Apple. Für Europas Börsen haben sie allerdings außer der hohen Marktgewichtung kaum Bedeutung, da es hier an Vergleichswerten mangelt. Geachtet wird allerdings auf hauseigene Zahlen wie von STMicro, wo es Hoffnung auf ähnlich starke Daten wie bei ASML gbit. Vorlagen aus Asien gibt es wegen der Neujahrsfeiertage weiter kaum. An den US-Börsen wurde eher negativ auf die Fed-Aussagen reagiert. Nvidia beendeten dazu schon wieder ihre Erholung vom Vortag und fielen 4 Prozent zurück.

Rückblick: Freundlich - Eine bislang besser als erwartet laufende Berichtssaison stützte genauso wie die Erholung im Technologiesektor, nachdem Schlagzeilen um das chinesische KI-Modell Deepseek einen Ausverkauf von KI-Aktien ausgelöst hatten. Starke Geschäftszahlen von ASML (+5,5%) trieben den Technologiesektor um 2,5 Prozent nach oben. Für Enttäuschung sorgten die Geschäftszahlen von LVMH. "Nach den positiven Überraschungen von Burberry und Richemont hatte man mehr erwartet", kommentierte ein Händler. LVMH verloren 5 Prozent, für Kering ging es um 5,4 Prozent nach unten. Positive Nachrichten gab es von Volvo (+7,7%), das Unternehmen hatte im vierten Quartal mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Akzo Nobel gaben nach Zahlenausweis um 5 Prozent nach. Vor allem der Ausblick sorgte für lange Gesichter.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

