DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Der Handel ruht in Südkorea wegen des Koreanischen Neujahrfestes, in China (Festland und Hongkong) wird wegen des Chinesischen Neujahrfestes ebenfalls nicht gehandelt. Auch in Singapur findet kein Handel wegen des Neujahrfestes statt.

FREITAG: In China (Festland und Hongkong) wird wegen des Chinesischen Neujahrfestes nicht gehandelt. Auf dem Festland bleiben die Börsen bis einschließlich 4. Februar geschlossen.

TAGESTHEMA I

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent beschließen und ansonsten an seiner inzwischen bewährten Methode festhalten, über den weiteren Gang der Geldpolitik auf Basis aktueller Daten und von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden. Das bedeutet: Zumindest keine direkten Aussagen zur Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen im Jahresverlauf. Gleichwohl wird es in der Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde um genau das gehen: Herauszufinden, wie die Neigung des Rats ist, die Geldpolitik weiter zu lockern - wie schnell und bis zu welchem Grad.

TAGESTHEMA II

Die US-Notenbank hat den Pausenknopf bei Zinssenkungen gedrückt und ist damit in eine neue Phase des Abwartens eingetreten, in der sie zu entscheiden versucht, ob und in welchem Umfang sie die Zinssätze weiter senken will. Die zuletzt soliden Beschäftigungszahlen lassen erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen noch eine Weile auf ihrem aktuellen Niveau belassen wird. Eine Zinssenkung im März oder Mai bleibt zwar möglich, wird aber derzeit nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Die US-Geldmärkte rechnen derzeit mit knapp zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, von denen die erste wahrscheinlich nicht vor Juni erfolgen wird. Die Entscheidung, den Leitzins in der aktuellen Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent zu belassen, folgte auf drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen seit September. Die Notenbanker nahmen nur geringfügige Änderungen an ihrem Statement vor. Die Erklärung zeigte, dass sie mit ihrer Zinspolitik zufrieden sind, da die Inflation nur etwas über ihrem Ziel liegt und die Arbeitsmarktbedingungen solide sind. Powell sagte, dass es vermutlich eine erhöhte Unsicherheit wegen bevorstehender Maßnahmen der Politik geben werde. "Wir wissen nicht, was mit Einwanderung, Zöllen, Steuerpolitik und Regulierung passieren wird", betonte Powell. Die Fed warte ab, welche Maßnahmen die Politik ergreifen werde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Symrise (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Übersicht der Konsensprognosen zum Gesamtjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj24 ggVj Zahl Gj23 Umsatz 4.982 +5% 20 4.730 Organisches Wachstum 9,6 -- 14 7,9 EBITDA 1.019 +20% 20 852 EBITDA-Marge 20,4 -- 20 18,0 EBIT 718 +28% 17 559 Ergebnis nach Steuern 459 +35% 19 341 Ergebnis je Aktie 3,28 +34% 19 2,44 Dividende je Aktie 1,24 +13% 18 1,10

Weitere Termine

07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis

07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Jahresergebnis

07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2024

08:00 GB/BT Group plc, Zwischenbericht 3Q

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis

14:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Investorentag

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq 3. Quartal: +0,4% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vj - DE 08:00 Import-/Exportpreise Dezember und Jahr 2024 Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+0,6% gg Vj 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q saison- und kalenderbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,1% gg Vq 3. Quartal: +0,1% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,1% gg Vj 3. Quartal: -0,3% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar HVPI PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vj - IT 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj 3. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% 11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 3. Quartal: +0,4% gg Vq/+0,9% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 93,7 zuvor: 93,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,0 zuvor: -14,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,2 Vorbschätzung:-14,2 zuvor: -14,5 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,75% zuvor: 3,00% - US 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 3. Quartal: +1,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 228.000 zuvor: 223.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 21.740,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 6.087,75 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 21.642,00 +0,6% Nikkei-225 39.500,55 +0,2% Schanghai-Composite Feiertag Hang-Seng-Index Feiertag +/- Ticks Bund -Future 131,39 +13 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 21.637,53 +1,0% DAX-Future 21.730,00 +0,6% XDAX 21.620,64 +0,6% MDAX 26.213,82 -0,2% TecDAX 3.701,21 +0,5% EuroStoxx50 5.230,66 +0,7% Stoxx50 4.559,58 +0,6% Dow-Jones 44.713,52 -0,3% S&P-500-Index 6.039,31 -0,5% Nasdaq-Comp. 19.632,32 -0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,26 -27

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter vorsichtig aufwärts könnte es auch am Donnerstag an Europas Börsen gehen. Im Fokus stehen weiter die Notenbanken mit der EZB am frühen Nachmittag. Anders als bei der Fed wird hier sicher von einer Senkung um 25 Basispunkte ausgegangen. Dazu gibt es die neuen BIP-Daten aus zahlreichen europäischen Ländern und viele Unternehmenszahlen. Die Daten der großen US-Techkonzern fielen am Vorabend gemischt aus. Während die von IBM sehr stark waren, die von Microsoft und Meta ok, enttäuschten die Zahlen von Tesla. Im Blick stehen nun am Abend die Geschäftszahlen von Intel und Apple. Für Europas Börsen haben sie allerdings außer der hohen Marktgewichtung kaum Bedeutung, da es hier an Vergleichswerten mangelt. Geachtet wird allerdings auf hauseigene Zahlen wie von STMicro, wo es Hoffnung auf ähnlich starke Daten wie bei ASML gbit. Vorlagen aus Asien gibt es wegen der Neujahrsfeiertage weiter kaum. An den US-Börsen wurde eher negativ auf die Fed-Aussagen reagiert. Nvidia beendeten dazu schon wieder ihre Erholung vom Vortag und fielen 4 Prozent zurück.

Rückblick: Freundlich - Eine bislang besser als erwartet laufende Berichtssaison stützte genauso wie die Erholung im Technologiesektor, nachdem Schlagzeilen um das chinesische KI-Modell Deepseek einen Ausverkauf von KI-Aktien ausgelöst hatten. Starke Geschäftszahlen von ASML (+5,5%) trieben den Technologiesektor um 2,5 Prozent nach oben. Für Enttäuschung sorgten die Geschäftszahlen von LVMH. "Nach den positiven Überraschungen von Burberry und Richemont hatte man mehr erwartet", kommentierte ein Händler. LVMH verloren 5 Prozent, für Kering ging es um 5,4 Prozent nach unten. Positive Nachrichten gab es von Volvo (+7,7%), das Unternehmen hatte im vierten Quartal mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Akzo Nobel gaben nach Zahlenausweis um 5 Prozent nach. Vor allem der Ausblick sorgte für lange Gesichter.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 30, 2025 01:34 ET (06:34 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Fest - Der DAX sprang erneut auf ein Allzeithoch. Händler sprachen von einer bemerkenswerten Entkopplung von den US-Börsen. Tagesgewinner im DAX waren Daimler Truck mit Aufschlägen von 7,6 Prozent, Traton gewannen 6,8 Prozent. Hier stützten positive Nachrichten von Volvo. Eine negativ aufgenommene Telefonkonferenz vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen (Pre-Close) drückte die Continental-Aktie um 3 Prozent. Deutsche Telekom schlossen 4,7 Prozent fester. Die Geschäftszahlen der US-Tochter T-Mobile US seien stark ausgefallen, hieß es. Siemens Energy knüpften an die Gewinne des Vortages an und gewannen weitere 4,9 Prozent. Starke Geschäftszahlen von ASML verhalfen Aixtron zu Kursgewinnen von 1,7 Prozent. Renk (-4,3%) legte Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen vor. Analysten äußerten sich zwar positiv. Allerdings war die Aktie 2025 bereits fast um 30 Prozent gelaufen, die Entwicklung lud somit zu Gewinnmitnahmen ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien der Deutschen Bank haben im nachbörslichen Handel zur Wochenmitte leichte Abgaben verzeichnet. Das Institut wird am Donnerstagmorgen die Ergebnisse für 2024 vorlegen. Die Titel wurden bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent tiefer getaxt. Die Lufthansa-Aktie zeigte sich dagegen wenig verändert. Der Konzern stärkt die Verbindung mit der lettischen Fluggesellschaft Air Baltic und hat den Kauf von Wandelaktien vereinbart, die einem Anteil von 10 Prozent an der Airline entsprechen. Der Preis beträgt 14 Millionen Euro.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Die Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent zu belassen war mehrheitlich erwartet worden und sorgte für keine größere Reaktion. Die Notenbanker nahmen außerdem nur geringfügige Änderungen an ihrem Statement vor. Die zuletzt soliden Beschäftigungszahlen lassen erwarten, dass die Fed die Zinsen noch eine Weile auf ihrem aktuellen Niveau belassen wird. Eine Zinssenkung im März oder Mai bleibt zwar möglich, wird aber derzeit nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Die Aktien von Nvidia (-4%) waren größter Verlierer im Dow. Die Erholung im Tech-Sektor war damit schon wieder vorbei, der Halbleiter-Index im S&P-500 stand erneut unter Druck und verlor 2,3 Prozent. Damit sorgten starke Geschäftszahlen des Halbleiterzulieferers ASML in Europa für keinen positiven Impuls. T-Mobile US zogen um 6,3 Prozent an. Im Handel war von starken Geschäftszahlen die Rede. Starbucks legten um 8,1 Prozent zu. Die Kaffeehauskette verbuchte zwar einen Gewinnrückgang im ersten Quartal. Dieser fiel aber weniger dramatisch als befürchtet aus.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,23 +2,5 4,20 -1,3 5 Jahre 4,35 +2,6 4,33 -2,7 7 Jahre 4,45 +0,8 4,44 -3,2 10 Jahre 4,55 +1,7 4,53 -1,9 30 Jahre 4,79 +0,8 4,78 1,0

Am Anleihemarkt fiel die Reaktion auf den Zinsbeschluss und die Powell-Aussagen moderat aus. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 1,7 Basispunkte auf 4,55 Prozent. Die kurzfristigen Renditen haben sich laut Cindy Beaulieu, Chief Investment Officer bei Conning für Nordamerika, nach der Pressekonferenz von Powell kaum verändert. Dies sei eine angemessene Reaktion auf die Entscheidung, die Zinsen unverändert zu lassen, und auf das Zögern, angesichts der politischen Unsicherheiten der Trump-Administration detaillierte Leitlinien für den Rest des Jahres zu geben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0415 -0,1% 1,0422 1,0418 +0,6% EUR/JPY 161,10 -0,4% 161,73 161,57 -1,1% EUR/CHF 0,9445 -0,1% 0,9450 0,9449 +0,7% EUR/GBP 0,8375 +0,0% 0,8372 0,8380 +1,2% USD/JPY 154,70 -0,3% 155,19 155,09 -1,7% GBP/USD 1,2436 -0,1% 1,2449 1,2432 -0,6% USD/CNH 7,2665 +0,0% 7,2646 7,2637 -0,9% Bitcoin BTC/USD 105.223,60 +1,6% 103.552,45 101.899,35 +11,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Reaktion des Dollar auf die US-Zinsentscheidung und die Powell-Aussagen fiel moderat aus. Der Greenback legte leicht zu. Der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Powell sagte, dass es vermutlich eine erhöhte Unsicherheit wegen bevorstehender Maßnahmen der Politik geben werde. "Wir wissen nicht, was mit Einwanderung, Zöllen, Steuerpolitik und Regulierung passieren wird", betonte Powell. Die Fed warte ab, welche Maßnahmen die Politik ergreifen werde.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,71 72,62 +0,1% +0,09 +2,1% Brent/ICE 76,58 76,58 0% 0 +2,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise gaben leicht nach. Die Notierungen für Brent und WTI verloren bis zu 1,2 Prozent, belastet durch einen stärker als erwartet ausgefallenen Anstieg der wöchentlichen US-Rohöllagerbestände und Bedenken in Bezug auf die Auswirkungen von Handelszöllen. "Die Rohölpreise tanzen weiterhin nach der Pfeife von Trumps Zoll-Orchester", so die Analysten der Saxo Bank. Die Preise wurden auch gedrückt durch nachlassende Versorgungsängste in Libyen nach Protesten an wichtigen Häfen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.761,42 2.759,68 +0,1% +1,74 +5,2% Silber (Spot) 30,83 30,84 -0,0% -0,01 +6,8% Platin (Spot) 961,38 951,75 +1,0% +9,63 +6,0% Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,4% -0,02 +6,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich kaum bewegt von der Fed-Zinsentscheidung. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 2.755 Dollar und lag damit etwa auf dem Stand vor der Bekanntgabe.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Dezember um 3,9 Prozent gestiegen, nachdem sie schon im Vormonat deutlich zugelegt hatten. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Der Bund verbuchte im Dezember 6,6 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 50,98 Milliarden Euro. Die Steuereinnahmen der Länder fielen hingegen um 2,6 Prozent auf 49,70 Milliarden Euro. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Dezember auf rund 113,18 Milliarden Euro.

DEUTSCHE BANK

Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahre bei höheren Erträgen deutlich weniger verdient. Wie die Bank mitteilte, war dies vor allem höheren Kosten insbesondere für Rechtsstreitigkeiten geschuldet. Die Aktionäre sollen gleichwohl mit 0,68 Euro eine um 50 Prozent höhere Dividende bekommen, außerdem will die Bank weitere Aktien für 750 Millionen Euro zurückkaufen. Nach einem guten Start ins Jahr sieht sich das Institut auf Kurs und bestätigte seine Renditeziele für 2025.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum vierten Quartal mit den Prognosen (in Millionen Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q24 ggVj 4Q24 ggVj 4Q23 Erträge 7.224 +9% 7.135 +7% 6.658 - Investmentbank 2.390 +30% 2.212 +20% 1.837 - Fixed Income & Currencies 1.900 +24% 1.726 +12% 1.536 Risikovorsorge 420 -14% 414 -15% 488 Ergebnis vor Steuern 583 -16% 945 +35% 698 Ergebnis nach Steuern 337 -76% 573 -60% 1.429 Ergebnis nach Steuern/Dritten 106 -92% 535 -58% 1.260

LUFTHANSA

stärkt ihre Verbindung mit der lettischen Fluggesellschaft Air Baltic. Wie der Konzern mitteilte, hat er den Kauf von Wandelaktien vereinbart, die einem Anteil von 10 Prozent an der Airline entsprechen. Der Preis beträgt 14 Millionen Euro. Zudem erhält die Lufthansa einen Sitz im Aufsichtsrat bei Air Baltic, mit der sie ihren Wet-Lease-Vertrag kürzlich um drei Jahre verlängert hat. Die Transaktion soll im zweiten Quartal erfolgen. Zuvor müssen die Kartellbehörden zustimmen.

DWS

Die Assets under Management (AuM) Ende 2024 auf 1,01 Billionen Euro nach 963 Milliarden zum Ende des dritten Quartals. Im vierten Quartal fielen die Nettomittelzuflüsse mit 18,4 Milliarden Euro höher aus als von Analysten mit 14,1 Milliarden Euro erwartet. Für die drei Jahre bis 2027 rechnet die DWS mit anhaltend hohen Nettomittelzuflüssen und steigenden Gewinnen. Auf bereinigter Basis verbesserte sich die Aufwand-Ertrags-Relation 2024 auf 62,3 Prozent von 64,0 Prozent im Vorjahr und lag damit im Rahmen der eigenen Zielsetzung. Das trug zu einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie auf 3,28 (Vorjahr: 2,76) Euro bei. Das Konzernergebnis stieg um knapp ein Fünftel auf 655 Millionen Euro. Im vierten Quartal verdiente die DWS unter dem Strich 182 Millionen Euro nach 123 Millionen im Vorjahr.

ABB

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 30, 2025 01:34 ET (06:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.