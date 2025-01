Der Social-Media-Gigant Meta überzeugt die Finanzwelt mit beeindruckenden Quartalszahlen und ambitionierten Zukunftsplänen. Das Analysehaus Jefferies reagierte prompt und hob das Kursziel für die Meta-Aktie deutlich von 715 auf 810 US-Dollar an, während die Kaufempfehlung bestätigt wurde. Besonders hervorzuheben ist das starke Umsatzwachstum von 21 Prozent, das die Erwartungen übertraf. Der Gewinn konnte sogar um 49 Prozent auf 20,8 Milliarden Dollar gesteigert werden, während der Gesamtumsatz auf 48,4 Milliarden Dollar kletterte. Die Nutzerbasis wächst weiterhin stetig, mit täglich 3,35 Milliarden aktiven Nutzern über alle Plattformen hinweg.

Milliardeninvestitionen in KI-Technologie

Die strategische Ausrichtung des Unternehmens fokussiert sich verstärkt auf den Ausbau der künstlichen Intelligenz. Für das laufende Jahr plant Meta erhebliche Investitionen von über 60 Milliarden Dollar, hauptsächlich in den Aufbau von Rechenzentren. Langfristig sollen sogar mehrere hundert Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur fließen. Diese massive Investitionsoffensive zahlt sich bereits aus: Die KI-gestützten Werbelösungen treiben das Kerngeschäft voran, und das Unternehmen erwartet, dass sein KI-Assistent noch in diesem Jahr von mehr als einer Milliarde Menschen genutzt werden wird. Für das erste Quartal 2025 prognostiziert Meta einen Umsatz zwischen 39,5 und 41,8 Milliarden Dollar, was die positive Entwicklung unterstreicht.

