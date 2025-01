Das Kreditkartenunternehmen Mastercard verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen beeindruckenden Geschäftserfolg mit deutlich gestiegenen Umsatz- und Gewinnzahlen. Der Nettoumsatz kletterte um 16 Prozent auf 7,49 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen der Analysten, die von 7,38 Milliarden US-Dollar ausgegangen waren. Besonders bemerkenswert war der Anstieg des Brutto-Dollar-Volumens um 12 Prozent, was die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungsmethoden sowohl im stationären Handel als auch im Online-Bereich widerspiegelt. Der Nettogewinn erreichte 3,34 Milliarden US-Dollar, was einem deutlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Starke Performance beflügelt Anlegervertrauen

Die robuste Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 22 Prozent zulegen konnte. Allein in den letzten drei Monaten verzeichnete die Aktie einen Anstieg von acht Prozent. Die bereinigten Gewinne je Aktie lagen bei 3,82 US-Dollar und übertrafen damit die Erwartungen der Finanzexperten deutlich. Diese positive Entwicklung unterstreicht die starke Marktposition des Unternehmens im globalen Zahlungsverkehr und das wachsende Vertrauen der Investoren in die langfristige Geschäftsstrategie.

