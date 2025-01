Die Siemens-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung und kletterte um 1,2 Prozent auf 205,75 Euro. Im Tagesverlauf erreichte der Anteilsschein sogar einen Spitzenwert von 207,75 Euro, was das wachsende Vertrauen der Anleger in den Technologiekonzern widerspiegelt. Das Handelsvolumen belief sich auf über 450.000 gehandelte Aktien, wobei das aktuelle Kursniveau nur noch etwa 2,6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 210,05 Euro liegt. Die positive Entwicklung wird durch die Experteneinschätzungen gestützt, die im Durchschnitt ein Kursziel von 209,57 Euro prognostizieren. Auch die Geschäftszahlen des letzten Quartals unterstreichen die solide Position des Unternehmens, mit einem Gewinn von 2,42 Euro je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,17 Euro darstellt.

Strategische Portfoliobereinigung

Im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung hat Siemens seine Beteiligung an Siemens Energy weiter reduziert und hält nun noch 14,96 Prozent der Anteile, was einem Rückgang von etwa zwei Prozentpunkten entspricht. Diese Veräußerung generierte schätzungsweise einen Erlös von einer Milliarde Euro, der voraussichtlich zur Finanzierung der geplanten Übernahme im US-Softwaresektor verwendet wird. Die Dividendenausschüttung für Aktionäre soll im laufenden Jahr voraussichtlich auf 5,35 Euro je Aktie steigen, was die positive Geschäftsentwicklung zusätzlich unterstreicht.

