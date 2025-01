Die Aktie des Schmuck- und Accessoire-Händlers Bijou Brigitte verzeichnete am Donnerstag im Stuttgarter Handel einen deutlichen Kursrückgang. Das Wertpapier startete zunächst bei 38,30 EUR in den Handelstag, musste jedoch im weiteren Verlauf spürbare Einbußen hinnehmen. Im Tagesverlauf weiteten sich die Verluste aus, wobei die Aktie zeitweise bis auf ein Tagestief von 37,80 EUR nachgab. Der Handelstag endete schließlich mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 38,00 EUR, bei einem überschaubaren Handelsvolumen von 20 Aktien.

Langfristige Kursentwicklung zeigt erhebliche Schwankungsbreite

Die Betrachtung der längerfristigen Kursentwicklung offenbart eine beachtliche Volatilität des Wertpapiers. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 21. Mai bei 44,55 EUR markiert, was ein Potenzial von über 17 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau aufzeigt. Demgegenüber liegt das 52-Wochen-Tief vom 27. August bei 31,10 EUR, was einer Differenz von mehr als 18 Prozent zum derzeitigen Kurs entspricht. Diese Spanne verdeutlicht die erheblichen Kursschwankungen, denen die Aktie im vergangenen Jahr ausgesetzt war.

