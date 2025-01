Die BP-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung an der Londoner Börse mit einem Kursanstieg von 0,7 Prozent auf 4,19 GBP. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier einen Höchststand von 4,21 GBP, während das Handelsvolumen sich auf über 11,7 Millionen Aktien belief. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der längerfristigen Kursbewegung: Das 52-Wochen-Hoch lag bei 5,41 GBP, während der Tiefststand bei 3,65 GBP verzeichnet wurde. Der aktuelle Kurs positioniert sich damit deutlich über dem Jahrestief, was auf eine gewisse Marktstabilisierung hindeutet.

Dividendenerwartungen und Geschäftsentwicklung

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Marktexperten mit einer Dividendenausschüttung von 0,308 USD je Aktie, was einen Anstieg gegenüber der Vorjahresdividende von 0,220 GBP darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten allerdings einen Umsatzrückgang von 13,65 Prozent auf 36,35 Milliarden GBP, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 GBP, deutlich unter dem Vorjahreswert. Analysten bewerten den fairen Wert der BP-Aktie durchschnittlich mit 5,04 GBP und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,558 USD je Aktie.

Anzeige

BP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BP-Analyse vom 30. Januar liefert die Antwort:

Die neusten BP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...