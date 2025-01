Der finnische Telekommunikationsausrüster Nokia verzeichnete am Donnerstag an der Börse Helsinki einen bemerkenswerten Kursanstieg. Die Aktie des Unternehmens führte mit einem Plus von 6,82 Prozent die Gewinnerliste im OMX Helsinki 25 an und erreichte einen neuen 52-Wochen-Höchststand von 4,60 Euro. Diese positive Entwicklung trug maßgeblich zur Gesamtperformance des finnischen Leitindex bei, der die Handelssession mit einem Zuwachs von 1,44 Prozent abschloss.

Marktstimmung im europäischen Kontext

Im breiteren europäischen Kontext bewegte sich Nokia im Einklang mit der positiven Grundstimmung an den Börsen. Der Telekommunikationssektor zeigte sich dabei besonders stark, was sich in der überdurchschnittlichen Performance der Nokia-Aktie widerspiegelte. Die Anleger reagierten optimistisch auf die jüngsten Entwicklungen, wobei der Handel von einer erhöhten Marktaktivität geprägt war. An der Börse Helsinki überwogen die steigenden Werte mit einem Verhältnis von 101 zu 68, während 18 Titel unverändert aus dem Handel gingen.

