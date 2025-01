Der E-Commerce-Gigant Amazon verzeichnete am Donnerstag einen leichten Kursrückgang von 0,1 Prozent auf 236,74 USD an der NASDAQ. Trotz der aktuellen Kursschwäche plant das Unternehmen eine bedeutende Änderung seiner Werbestrategie. Nach einer längeren Zurückhaltung erhöht Amazon nun seine Werbeausgaben auf der Social-Media-Plattform X deutlich, was eine bemerkenswerte Kehrtwende in der Unternehmensstrategie darstellt. Diese Entscheidung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem auch andere große Technologieunternehmen ihre Werbepräsenz auf der Plattform neu bewerten.

Finanzkennzahlen und Analysten-Prognosen

Die Geschäftszahlen des vergangenen Quartals zeigen eine positive Entwicklung. Der Konzern konnte seinen Gewinn je Aktie auf 1,46 USD steigern, verglichen mit 0,96 USD im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte auf 158,88 Milliarden USD, was einem deutlichen Anstieg gegenüber den 143,08 Milliarden USD des Vorjahresquartals entspricht. Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 244,86 USD an. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 5,15 USD je Aktie erwartet. Im bisherigen Jahresverlauf bewegte sich die Aktie in einer Spanne zwischen dem 52-Wochen-Tief von 151,61 USD und dem Höchststand von 241,77 USD.

Anzeige

Amazon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Amazon-Analyse vom 30. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Amazon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Amazon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Amazon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...