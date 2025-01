Der Tech-Gigant Microsoft verzeichnete gestern den stärksten Kursrückgang seit über zwei Jahren. Die Aktie des Unternehmens gab im US-Handel um beachtliche sechs Prozent nach und schloss bei 415 Dollar. Diese deutliche Marktreaktion erfolgte trotz übertroffener Erwartungen bei den jüngsten Quartalszahlen, was die zwiespältige Stimmung der Anleger widerspiegelt. Besonders der Umsatzausblick für das laufende Quartal sorgte für Ernüchterung an den Börsen. Microsoft prognostiziert einen Umsatz zwischen 67,7 und 68,7 Milliarden Dollar, während Marktexperten mit 69,9 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Diese Diskrepanz zwischen Erwartung und Prognose löste bei vielen Anlegern Bedenken aus.

Wettlauf um Marktführerschaft

In einem spannenden Dreikampf konkurriert Microsoft derzeit mit Apple und NVIDIA um die Position des wertvollsten Unternehmens weltweit. Die jüngste Kursentwicklung könnte dabei durchaus Einfluss auf dieses Rennen nehmen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Engagement des Konzerns im Energiesektor: So unterzeichnete Microsoft kürzlich eine wegweisende Vereinbarung mit Constellation Energy zur Wiederbelebung eines Kernkraftwerks in Pennsylvania, was die zunehmende Diversifizierung des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Microsoft-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Microsoft-Analyse vom 31. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Microsoft-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Microsoft-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Microsoft: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...