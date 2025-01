Die Atoss Software AG verzeichnete im vierten Quartal 2024 bemerkenswerte Erfolge trotz eines herausfordernden Marktumfelds. Der Münchner Spezialist für Workforce-Management-Software konnte seinen Umsatz um 9 Prozent auf 44,7 Millionen Euro steigern, wobei insbesondere das Cloud-Geschäft als wichtiger Wachstumstreiber fungierte. Die Cloud-Erlöse schossen um beeindruckende 35 Prozent auf 19,7 Millionen Euro in die Höhe, was die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstreicht. Besonders hervorzuheben ist die außergewöhnlich hohe EBIT-Marge von 40 Prozent, die durch effektives Kostenmanagement erreicht wurde und die Vorjahresmarke deutlich übertraf. Der Anteil wiederkehrender Umsätze aus Cloud- und Wartungsverträgen stieg auf 66 Prozent der Gesamterlöse, was die zunehmende Planungssicherheit des Geschäftsmodells verdeutlicht.

Ambitionierte Wachstumsziele für die Zukunft

Für die kommenden Jahre hat das Softwareunternehmen ehrgeizige Ziele formuliert. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Mindestumsatz von 190 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von mindestens 31 Prozent angestrebt. Die Wachstumsdynamik soll sich in den Folgejahren fortsetzen, mit anvisierten Umsätzen von mindestens 215 Millionen Euro im Jahr 2026 und 245 Millionen Euro im Jahr 2027. Diese Prognosen unterstreichen das langfristige Ziel, bis 2030 die 400-Millionen-Euro-Umsatzmarke zu erreichen. An der Börse reagierte die Aktie positiv auf die Geschäftszahlen und verzeichnete einen Kursanstieg, wenngleich der Abstand zum Rekordhoch von 146,40 Euro aus dem September noch beträchtlich ist.

