Die EON SE-Aktie zeigte am Freitag ein wechselhaftes Handelsbild an der Frankfurter Börse. Nach einem Start bei 11,47 EUR durchlief das Papier verschiedene Bewegungsphasen, wobei der Kurs zwischenzeitlich ein Tageshoch von 11,54 EUR erreichte. Im weiteren Verlauf musste der Energiekonzern jedoch Verluste hinnehmen, sodass die Aktie am Nachmittag auf 11,43 EUR zurückfiel. Bemerkenswert ist die Handelsspanne im Verhältnis zum 52-Wochen-Hoch von 13,82 EUR, das im September 2024 markiert wurde. Der aktuelle Kurs liegt damit rund 21 Prozent unter diesem Höchststand.

Analysten sehen Potenzial für Kurssteigerungen

Die Bewertung der EON-Aktie durch Marktexperten fällt überwiegend optimistisch aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 14,89 EUR sehen Analysten deutliches Aufwärtspotenzial für den Energieversorger. Diese positive Einschätzung wird durch die jüngsten Quartalszahlen gestützt, die eine Verbesserung des Gewinns je Aktie von 0,03 EUR auf 0,04 EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigen. Auch die prognostizierte Dividendenerhöhung von 0,530 EUR auf 0,551 EUR je Aktie für das laufende Geschäftsjahr unterstreicht die stabile Entwicklung des Unternehmens, trotz eines leichten Umsatzrückgangs im vergangenen Quartal.

