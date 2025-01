(neu: Schlusskurse)



NEW YORK (dpa-AFX) - Erfreuliche Geschäftszahlen haben am Freitag eine weitere Kurserholung der Aktien von Apple nur zu Beginn angetrieben. Anschließend ließ der Schwung nach einem starken Start immer weiter nach: Nach einem anfänglichen Plus von 4 Prozent verloren die Titel zu Handelsschluss 0,7 Prozent auf 236 Dollar. Das Ende Dezember erreichte Rekordhoch liegt bei 260 Dollar.

Der Börsenwert von Apple liegt trotz des kleinen Rückschlags am Freitag bei 3,55 Billionen Dollar. Erst jüngst hatte der Konzern den Status als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen vom KI-Chip-Spezialisten Nvidia zurückerobert. Nvidia bringt es aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 2,94 Billionen Dollar, was den dritten Platz hinter Microsoft (3,09 Billionen Dollar) bedeutet.

Die neuen Funktionen mit Künstlicher Intelligenz kurbeln die iPhone-Verkäufe von Apple an. Analyst David Vogt von der Schweizer Großbank UBS schrieb, diese hätten im Weihnachtsquartal seine Erwartungen etwas übertroffen, genauso wie der Gesamtumsatz von Apple.

Experte Michael Ng von der US-Investmentbank Goldman Sachs hob hervor, das operative Ergebnis habe positiv überrascht. Zudem sei der Ausblick auf das laufende Quartal besser als befürchtet ausgefallen./la/mis/gl/he